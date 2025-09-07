Svet

NEMAČKA VOJSKA UŠLA U LITVANIJU: Stiglo više od 1000 vojnih vozila (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 16:10

NEMAČKA je poslala vojnu tehniku i osoblje u Litvaniju kao odgovor na napetosti sa Rusijom. Tamo će se održati velike vojne vežbe Kvadriga 2025.

НЕМАЧКА ВОЈСКА УШЛА У ЛИТВАНИЈУ: Стигло више од 1000 војних возила (ВИДЕО)

Foto Tanjug/AP

Više od 1000 nemačkih vojnih vozila stiglo je u Litvaniju radi velikih vežbi na istočnom krilu NATO saveza, javila je nemačka agencija DPA u subotu.

Transport i konvoj

Sa dva teretna broda prevezeni su borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema, zajedno sa osobljem, iz nemačke luke Rostok preko Baltičkog mora do Litvanije, članice EU i NATO saveza.

Po pristizanju u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pešadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litvanskim vojnim bazama, saopštio je portparol nemačke vojske, Bundesvera.

Vežbe Kvadriga 2025

U Litvaniji, vojska i vozila učestvovaće u opsežnim vežbama Kvadriga 2025, fokusiranim na zaštitu baltičke regije u kriznim i ratnim uslovima. Litvanija će postati centar vojne prisutnosti Bundesvera narednih godina, ističe DPA.

Nemački odgovor na rusku agresiju

Kao odgovor na promene bezbednosne situacije u Evropi i "agresivno ponašanje Rusije", uspostavlja se 45. oklopna brigada "Litvanija", koja bi trebalo da bude potpuno operativna do 2027. godine i da broji oko 5.000 vojnika.

Litvanija se graniči sa ruskom enklavom Kalinjingrad i ruskom saveznicom Belorusijom, što region čini strateški osetljivim.

(Jutarnji.hr)

