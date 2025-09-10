PROTESTI U FRANCUSKOJ: Uhapšeno trista učesnika protesta, povređena četiri policajca
Francuzi danas protestuju protiv "stezanja kaiša".
- Ovi skupovi nemaju ništa zajedničko sa građanskim okupljanjem. Iskorišćeni su, konfiskovani od strane pokreta ekstremene levice – poručio je ministar unutrašnjih poslova u ostavci Brino Retajo.
On je istovremeno optužio one koji stvaraju "ustaničku klimu", među njima i neke političare koji, kako je naglasio, žele da profitiraju od ovog pokreta, ističući da u tome "neće uspeti". Lider krajnje levice Žan Lik Melanšon je ministra, s druge strane, optužio za "mnogobrojne provokacije i nasilje".
- Budite oprezni. Retajo traži incident i umnožava provokacije. Obratite pažnju, on voli represiju i želi slike nasilja za televizijske dnevnike – poručio je Melanšon.
U celoj zemlji organizovano je preko četiri stotine akcija. Zabeleženo je stotinak paljevina. Tokom prepodneva, uhapšeno je oko trista ljudi, od čega preko 170 u Parizu. Deblokada je izvršena na stotinak mesta. Četiri policajca su lakše povređena. A u Parizu su se tek za popodne spremaju masovniji protesti.
U takvim uslovima, danas je došlo do smene između bivšeg i novog premijera. Sebastijan Lekorni je tom prilikom istakao nameru da radi na političkoj i institucionalnoj stabilnosti zemlje.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)