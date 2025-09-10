PROTESTI U FRANCUSKOJ: Uhapšeno trista učesnika protesta, povređena četiri policajca

Francuzi danas protestuju protiv "stezanja kaiša".

Foto: Goran Čvorović

- Ovi skupovi nemaju ništa zajedničko sa građanskim okupljanjem. Iskorišćeni su, konfiskovani od strane pokreta ekstremene levice – poručio je ministar unutrašnjih poslova u ostavci Brino Retajo.

On je istovremeno optužio one koji stvaraju "ustaničku klimu", među njima i neke političare koji, kako je naglasio, žele da profitiraju od ovog pokreta, ističući da u tome "neće uspeti". Lider krajnje levice Žan Lik Melanšon je ministra, s druge strane, optužio za "mnogobrojne provokacije i nasilje".

- Budite oprezni. Retajo traži incident i umnožava provokacije. Obratite pažnju, on voli represiju i želi slike nasilja za televizijske dnevnike – poručio je Melanšon.

U celoj zemlji organizovano je preko četiri stotine akcija. Zabeleženo je stotinak paljevina. Tokom prepodneva, uhapšeno je oko trista ljudi, od čega preko 170 u Parizu. Deblokada je izvršena na stotinak mesta. Četiri policajca su lakše povređena. A u Parizu su se tek za popodne spremaju masovniji protesti.

U takvim uslovima, danas je došlo do smene između bivšeg i novog premijera. Sebastijan Lekorni je tom prilikom istakao nameru da radi na političkoj i institucionalnoj stabilnosti zemlje.

