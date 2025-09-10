Svet

SUZAVAC PO FACAMA SREDNJOŠKOLACA: "Demokratija" francuske policije (VIDEO)

В. Н.

10. 09. 2025. u 11:51

POLICIJA je u Francuskoj bacala suzavac na srednjoškolce.

СУЗАВАЦ ПО ФАЦАМА СРЕДЊОШКОЛАЦА: Демократија француске полиције (ВИДЕО)

Foto: Prinstkrin

Lepo u Briselu da kažete da se učimo "demokratiji" od francuske policije.

Kako oni "demokratski" budu postupali prema blokaderima, i mi ćemo ovde prema našim isto tako.

Suzavac po facama srednjoškolaca i ostale demokratske uljudne metode.

Podsetimo, demonstracije pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj, protive se planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua.

Ranije najavljeni protest je usledio dan nakon što je francuski predsednik Makron odredio dosadašnjeg ministra odbrane Sebastijana Lekornua za novog premijera.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)

NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)