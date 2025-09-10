SUZAVAC PO FACAMA SREDNJOŠKOLACA: "Demokratija" francuske policije (VIDEO)
POLICIJA je u Francuskoj bacala suzavac na srednjoškolce.
Lepo u Briselu da kažete da se učimo "demokratiji" od francuske policije.
Kako oni "demokratski" budu postupali prema blokaderima, i mi ćemo ovde prema našim isto tako.
Suzavac po facama srednjoškolaca i ostale demokratske uljudne metode.
Podsetimo, demonstracije pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj, protive se planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua.
Ranije najavljeni protest je usledio dan nakon što je francuski predsednik Makron odredio dosadašnjeg ministra odbrane Sebastijana Lekornua za novog premijera.
