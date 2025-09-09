ZAPLENJENO 313 MILIONA DOLARA U NEKRETNINAMA: Rekordna zaplena na Evadoru
STOTINE ekvadorskih policajaca zaplenile su više od 313 miliona dolara u nekretninama tokom masovne racije u objektima koje je posedovala naoružana grupa Comandos de la Frontera, ili "Grupa za granicu", saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ministarstvo je saopštilo da je grupa "uvodila velike količine novca u nacionalni finansijski sistem iz nelegalnih aktivnosti, kao što je organizovani kriminal povezan sa trgovinom drogom", prenosi Rojters.
U objavi na društvenim mrežama, predsednik Ekvadora Daniel Noboa nazvao je operaciju "najvećim udarom na kriminalnu ekonomiju u istoriji Ekvadora".
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
HOROR U NOĆNOM KLUBU: Osam osoba ubijeno
11. 08. 2025. u 00:41
NAPAD PIRATA NA BROD: Ubijeno najmanje četvoro deset je nestalo
09. 08. 2025. u 19:15
EKVADOR IMA NOVOG PREDSEDNIKA: Noboa položio zakletvu
25. 05. 2025. u 07:25
RAZORAN ZEMLjOTRES OD 6,3 RIHTERA: Oštećene zgrade, zatvoren deo naftne infrastrukture
25. 04. 2025. u 17:23
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)