ZAPLENJENO 313 MILIONA DOLARA U NEKRETNINAMA: Rekordna zaplena na Evadoru

D.K.

09. 09. 2025. u 19:47

STOTINE ekvadorskih policajaca zaplenile su više od 313 miliona dolara u nekretninama tokom masovne racije u objektima koje je posedovala naoružana grupa Comandos de la Frontera, ili "Grupa za granicu", saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Foto Tanjug/AP

Ministarstvo je saopštilo da je grupa "uvodila velike količine novca u nacionalni finansijski sistem iz nelegalnih aktivnosti, kao što je organizovani kriminal povezan sa trgovinom drogom", prenosi Rojters.

U objavi na društvenim mrežama, predsednik Ekvadora Daniel Noboa nazvao je operaciju "najvećim udarom na kriminalnu ekonomiju u istoriji Ekvadora".

(Tanjug)

