BERBOKOVA "DIRIGUJE" GENERALNOM SKUPŠTINOM UN: Bivša šefica nemačke diplomtije preuzela novu dužnost u NJujorku

BIVŠA ministarka spoljnih poslova Nemačke, političarka Zelenih Analena Berbok(44), preuzela je dužnost predsednice Generalne skupštine UN, kao peta žena na ovoj funkciji u istoriji organizacije, ističe nemački "Tagesšau". Narednih godinu dana, ova bivša liderka nemačkih Zelenih i svojevremeno kandidatkinja za kancelarku u Berlinu, pripremaće i voditi sastanke u Njujorku. Mediji napominju da nije reč o naročito prestižnoj funkciji, a ni zahvalnoj, budući da zahteva mnogo razgovora iza zatvorenih vrata o temama koje će se naći na dnevnom redu Generalne skupštine.

Foto: Tanjug/AP

Dogodine se bira i novi generalni sekretar UN, jer aktuelnom, Antoniju Guterešu ističe mandat, pa će Berbokova imati ulogu i u pripremi tih izbora. Dužnost će joj biti i da osigura poštovanje vremena za obraćanje sa glavne govornice, kako bi predstavnici manjih država imali podjednak tretman kao i velike sile.

Uoči jučerašnjeg početka zasedanja Generalne skupštine, ona je poručila da "živimo u turbulentnim vremenima, zbog čega su UN pod ogromnim političkim i finansijskim pritiskom". Zato će najvažniji zadatak biti da se 193 države članice, održe na okupu, rekla je Berbokova i dodala da su neophodne reforme.

- Moj posao, biće da budem graditelj mostova koji dovode različite glasove za pregovarački sto - poručila je Berbokova, čiji izbor na ovu funkciju nije prošao, uobičajeno, jednoglasno aklamacijom, nego tajnim glasanjem, što je, navodno, zahtevala Rusija, pri čemu je dobila 167 od moguća 193 glasa.

Kadrovsko rešenje kritikovano je i u samoj Nemačkoj, a iz domovine, Berbokova je ispraćena oštrim rečima. Na partijskom kongresu Hrišćansko-demokratske unije u Bonu, kancelar Fridrih Merc, ocenio je da "u novoj vladi više nema mučnih diskusija kao poslednjih godina sa kojekakvom spoljnom politikom te dame, koja je sada u Njujorku".

Dojče vele podseća da se Berbokova nikad nije libila da iznese oštre stavove, ne samo prema Rusiji, nego i prema Kini. Jedan bivši ministar, anonimno je otkrio "da je uvek bilo čudno što je najmanje diplomatska osoba koju poznajemo postala ministarka spoljnih poslova".

Marija Zaharova portparol ruskog MIP, ukazala je na činjenicu da "će ove, jubilarne godine, Generalnom skupštinom predsedavati, kao antisimbol, Analena Berbok", dodavši da Rusija reaguje na pokušaje opravdavanja, ili heroizacije nacizma. Zaharova je, takođe, u više navrata isticala da je sramotno što se Berbokova ponosi svojim dedom koji je bio na strani Trećeg rajha.

Nešto ranije, zamenik ruskog ambasadora u UN Dmitrij Poljanski rekao je da je Berbokova poznata po svojoj besnoj rusofobiji i veoma čudnim izjavama.

Jedan od njenih prvih izazova biće priznanje Palestine kao nezavisne države, konstatuje "Tagesšau", dodajući da Francuska, Velika Britanija, Kanada i druge evropske države nameravaju da to urade na početku Generalne debate UN 22. septembra, uprkos žestokim kritikama administracije SAD i Izraela".

Tema ovogodišnje sednice je "Bolje zajedno, 80 godina i više za mir, razvoj i ljudska prava". Debata na visokom nivou, biće održana od 23. do 27. septembra i završiće se 29. Očekuje se učešće 195 delegacija.

Habek postaje predavač

INAČE, početak mandata Analene Berbok pada istovremeno sa povlačenjem kopredsednika Zelenih Roberta Habeka, bivšeg vicekancelara i ministra privredu vladi socijaldemokrate Olafa Šolca iz nemačke politike. On je vratio poslanički mandat i predavaće, pišu mediji, između ostalog na Institutu za međunarodne studije u Kopenhagenu. Berbokova i Habeg, godinama su bili vodeće figure Zelenih koji sada u opoziciji traže novi početak, podseća Dojče vele.