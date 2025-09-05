Svet

BAJDEN HITNO OPERISAN: Uklonjeni mu delovi kože, poznato u kakvom je stanju

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

05. 09. 2025. u 07:26

BIVŠI predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden nedavno je podvrgnut hirurškoj intervenciji uklanjanja raka kože sa čela, potvrdio je njegov portparol za list "Hil" (The Hill).

БАЈДЕН ХИТНО ОПЕРИСАН: Уклоњени му делови коже, познато у каквом је стању

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno, Bajden je bio podrgnut Mohs hirurškoj tehnici u kojoj se slojevi kože postepeno uklanjaju i pregledaju pod mikroskopom sve dok se tragovi kancerogenih ćelija više uopšte ne vide.

U danima nakon operacije, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje Bajdena sa vidljivim ožiljkom na čelu dok izlazi iz crkve u Delaveru. 

Bajden je i ranije imao nemelanomske oblike raka kože, koje je uklanjao pre predsedničkog mandata. 

Tokom lekarskog pregleda 2023. godine, dok je još bio na funkciji, uklonjen mu je i kancerogeni čvor sa grudnog koša.

U maju 2025. godine, Bajden je objavio da mu je dijagnostikovan agresivan rak prostate, koji se proširio na kosti. Od tada se retko pojavljuje u javnosti.

Bajden ima 82 godine, a njegovo zdravstveno stanje je već duže vreme predmet političkih spekulacija. 

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i drugi republikanci više puta su tvrdili da Bajden nije sposoban da sam donosi odluke, što je njegov tim oštro demantovao.
 

(Tanjug)

