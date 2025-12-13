TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Ejup bez „kolovođe“
* Trabzon gazda kod kuće
SUBOTA,
RIZE – EJUP 1
Kajzeri – Alanja 1X
Antalija – Galatasaraj 3+
NEDELjA,
Gaziantep – Goztepe X
Karagumruk – Kodžaeli 0-2
Samsun – Bašakšehir GG&3+
TRABZON – BEŠIKTAŠ 1
PONEDELjAK,
Fenerbahče – Konja GG
U Turskoj su vlasti naredile hapšenje 46 osoba iz sveta fudbala, od čega su 29 fudbaleri. Opširne istrage o nameštenim mečevima nisu bili pošteđeni ni velikani, Fenerbahče i Galatasaraj. Šest sudija palo je na „ispitu poštenja“, kao i gazda Ejupa, koji je sada iza rešetaka.
Bez „kolovođe“, Ejup misiju opstanka teško može da nastavi na gostovanju Rizeu. Kec je fiks.
Na tiketima bi mesta moralo da se nađe i za jedinicu na Trabzon, koji pred svojim navijačima nijedan meč u ligi još nije izgubio. Bdešiktaš nema snagu da ostane neporažen.
Komentari