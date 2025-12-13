Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Ejup bez „kolovođe“

Žarko Urošević

13. 12. 2025. u 09:40

* Trabzon gazda kod kuće

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ТУРСКА 1: Ејуп без „коловође“

Foto: Depositphotos

SUBOTA, 

RIZE – EJUP 1

Kajzeri – Alanja 1X

Antalija – Galatasaraj 3+

NEDELjA, 

Gaziantep – Goztepe X

Karagumruk – Kodžaeli 0-2

Samsun – Bašakšehir GG&3+

TRABZON – BEŠIKTAŠ 1

PONEDELjAK, 

Fenerbahče – Konja GG

U Turskoj su vlasti naredile hapšenje 46 osoba iz sveta fudbala, od čega su 29 fudbaleri. Opširne istrage o nameštenim mečevima nisu bili pošteđeni ni velikani, Fenerbahče i Galatasaraj. Šest sudija palo je na „ispitu poštenja“, kao i gazda Ejupa, koji je sada iza rešetaka.

Bez „kolovođe“, Ejup misiju opstanka teško može da nastavi na gostovanju Rizeu. Kec je fiks.

Na tiketima bi mesta moralo da se nađe i za jedinicu na Trabzon, koji pred svojim navijačima nijedan meč u ligi još nije izgubio. Bdešiktaš nema snagu da ostane neporažen.

