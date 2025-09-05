TRAMPOVA INICIJATIVA Predsednica Meksika: Razmatramo uvođenje carina Kini
MEKSIČKA predsednica Klaudija Šajnbaum izjavila je danas da njena vlada razmatra uvođenje carina na uvoz iz zemalja koje nemaju trgovinske sporazume sa Meksikom, uključujući Kinu.
Carine bi bile deo "Plana Meksiko", inicijative za podsticanje domaće industrije u vreme tarifa koje je američki predsednik Donald Tramp uveo na određenu uvoznu robu iz Meksika, preneo je Rojters.
Šajnbaum nije iznela detalje o tome koji proizvodi ili sektori pomenutih zemalja bi mogli biti pogođeni kada je donošenju carina.
Meksiko je uklučen u trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom (United States - Mexico - Canada trade agreement - USMCA), koji je zamenio Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini 2020. godine, a o kome su pregovarali tokom prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa.
Sporazum zahteva da tri zemlje sprovedu zajedničku reviziju nakon šest godina.
(Tanjug)
