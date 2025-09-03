Svet

TRAGEDIJA U LISABONU DOBIJA NOVI OBRT: 15 mrtvih, 18 povređeno (VIDEO)

В.Н.

03. 09. 2025. u 21:51

NAJMANjE 15 osoba je poginulo je danas, a povređeno je 18 osoba, među kojima i jedno dete, kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, žičara Glorija, iskliznula iz šina i srušila se, saopštila je portugalska policija.

ТРАГЕДИЈА У ЛИСАБОНУ ДОБИЈА НОВИ ОБРТ: 15 мртвих, 18 повређено (ВИДЕО)

AP Photo/Armando Franca

Fotografija sa mesta događaja pokazuje da je kabina žičare, slična tramvaju, praktično uništena, prenosi Rojters.

"Ono što trenutno možemo reći jeste da ima nekoliko žrtava", izjavio je šef smene Lisabonske vatrogasne brigade.

U Lisabonu su proglašena tri dana žalosti. Doneta je odluka da se oda počast žrtvama i izrazi saučešće njihovim porodicama.

Gradonačelnik Lisabona, Karlos Moeda, izrazio je duboku tugu zbog nesrećnog događaja. „To je tragedija; Lisabon je u žalosti, situacija kakva se nikada ranije nije dogodila u našem gradu“, rekao je Moeda.

Potvrđeno je da su odmah kontaktirane nadležne službe, uključujući policiju i Kancelariju javnog tužioca, i da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Žičara Glorija jedna je od najpoznatijih znamenitosti i turističkih atrakcija Lisabona. Otvorena je 1885. godine, a elektrifikovana je tri decenije kasnije. Žute žičare su ključni deo prevoza u brdovitom Lisabonu, a ova posebna linija duga 275 metara povezuje Trg Restauradores sa slikovitim okrugom Bairo Alto za samo tri minuta.

Iako je koriste i meštani, izuzetno je popularna među turistima, kojih je uvek u velikom broju u portugalskoj prestonici krajem leta.

Poslednje iskliznuće iz dogodilo se zbog ozbiljnog kvara u maju 2018. godine, ali nije bilo prevrtanja niti žrtava. Glorija nije radila mesec dana nakon nesreće.

(KURIR)

Novosti Google News
