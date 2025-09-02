VEOMA SAM RAZOČARAN PUTINOM Tramp: Preduzećemo korake u vezi sa ratom u Ukrajini

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da je "veoma razočaran" ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, dodajući da će njegova administracija preduzeti određene korake kako bi se smanjio broj žrtava u ratu u Ukrajini kao i da ga bliski odnosi Rusije i Kine ne zabrinjavaju.

-Veoma sam razočaran predsednikom Putinom, to mogu reći, i učinićemo nešto kako bi pomogli ljudima da prežive, rekao je Tramp u intervjuu za emisiju "Scott Jennings Radio Show", prenosi Rojters.

Na pitanje o mogućem "formiranju osovine" protiv SAD na čijem bi čelu bile Kina i Rusija, Tramp je odgovorio da nije uopšte zabrinut.

-Mi imamo najjaču vojsku na svetu, daleko najbolju. Nikada ne bi koristili svoju vojsku protiv nas. Verujte mi, istakao je Tramp.

(Tanjug)

