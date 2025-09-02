VEOMA SAM RAZOČARAN PUTINOM Tramp: Preduzećemo korake u vezi sa ratom u Ukrajini
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da je "veoma razočaran" ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, dodajući da će njegova administracija preduzeti određene korake kako bi se smanjio broj žrtava u ratu u Ukrajini kao i da ga bliski odnosi Rusije i Kine ne zabrinjavaju.
-Veoma sam razočaran predsednikom Putinom, to mogu reći, i učinićemo nešto kako bi pomogli ljudima da prežive, rekao je Tramp u intervjuu za emisiju "Scott Jennings Radio Show", prenosi Rojters.
Na pitanje o mogućem "formiranju osovine" protiv SAD na čijem bi čelu bile Kina i Rusija, Tramp je odgovorio da nije uopšte zabrinut.
-Mi imamo najjaču vojsku na svetu, daleko najbolju. Nikada ne bi koristili svoju vojsku protiv nas. Verujte mi, istakao je Tramp.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
(MAPA) STRATEŠKI GRAD PRED PADOM Ruske snage u centru Pokrovska: Odbrana VSU pred slomom
02. 09. 2025. u 21:00
TRAMP PORUČIO: Saznao sam nove, interesantne detalje u vezi sa Ukrajinom
02. 09. 2025. u 22:45
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)