VARNICA KOJA MOŽE DA IZAZOVE VERSKI RAT BLISKOM ISTOKU: Izrael neovlašćeno vrši operacije iskopavanja i rušenja ispod Al Akse

ADMINISTACIJA Palestinske samouprave (PA) za Jerusalim saopštila je danas, pozivajući se na video-snimke na internetu, da izraelske vlasti vrše neovlašćene operacije iskopavanja i rušenja ispod kompleksa džamije Al Aksa.

Foto: Jutjub printskrin/Wildlife Israel Yuval Dax/Gugl mape printskrin

-Ove operacije namerno ciljaju islamske starine koje datiraju još iz perioda Omejada, koje stoje kao živi svedoci i nepobitni dokazi o zakonitom polaganju prava muslimana na lokaciju, navodi se u saopštenju, koje se odnosi na vladavinu islamskih kalifa (661-750).

Navodi se da Izrael uništava islamske arheološke znamenitosti sa ciljem uklanjanja istorijskog identiteta džamije Al-Aksa u korist potencijalne izgradnje jevrejskog hrama na tom mestu, kao i da se iskopavanja sprovode bez ikakvog međunarodnog nadzora, prenosi Al Džazira.

Foto: prinskrin/jutub

Administracija PA za Jerusalim okarakterisala je izraelske akcije kao “zločin i očigledno kršenje međunarodnih zakona i sporazuma koji štite artefakte“.

(Tanjug)

