ŠOJGU UPOZORIO: Zapad planira da vrati NATO snage u Avganistan

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

29. 08. 2025. u 07:28

ZAPAD planira da vrati vojne infrastrukture NATO-a u region Avganistana, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

ШОЈГУ УПОЗОРИО: Запад планира да врати НАТО снаге у Авганистан

Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Shutterstock/Ilustracija

„Jasno je, takođe, i da zapadne sile, koje su izgubile svoje pozicije na avganistanskom pravcu, razrađuju planove da vrate objekte vojne infrastrukture NATO-a u region“, napisao je Šojgu u članku za list „Ruska gazeta“.

Prema njegovim rečima, uprkos deklarativnim izjavama da nemaju nameru da priznaju vlast talibana, London, Berlin i Vašington pokazuju težnju ka zbližavanju sa avganistanskim rukovodstvom i da nije slučajno što su njihovi izaslanici u poslednje vreme sve češće u Kabulu.

(Sputnjik)

