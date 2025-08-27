SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući

EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.

Foto: X Pritnscreen/Profimedia

BBC je u istrazi objavio svedočenje majke Zoe Vard čiji je tronedeljni sin Bleu umro od oštećenja mozga 2021. godine.

Šokantna otkrića porodica

Vardova je, nakon preporuke prijatelja, poverila organizacij Florrie’s Army da preuzme telo iz bolnice i organizuje sahranu. Međutim, kada je sledećeg dana posetila Aptonovu, doživela je šok:

- Ušla sam i videla Ejmi kako gleda crtani film "PJ Masks", a pored nje, u stolici za bebe, bio je moj sin. U uglu je bio grebač za mačke, čuo se pas, a na sofi je ležalo još jedno telo. Sve je bilo prljavo, nisam mogla da verujem šta vidim - rekla je Vardova, dodavši da je u panici pozvala majku i zahtevala da se telo hitno prebaci kod drugog pogrebnika.

“Funeral director” kept dead babies bodies in her home…



Sitting up in a baby bouncer… ? Watching cartoons?



Dead babies? wtf?!!!



This is grotesque… here’s the funeral director… Amie Upton. Macabre 🤯 https://t.co/ox3gUKpcxt pic.twitter.com/MGmcTUClYv — Ash M (@ashmamoojee) August 27, 2025

Drugi par roditelja ispričao je da su verovali da se telo njihove mrtvorođene ćerke nalazi u pogrebnom salonu u Hedingliju, ali da su kasnije saznali da je beba u stvari bila u kući Aptonove.

- Nismo dali dozvolu za to. Kada smo saznali, bilo je kao horor film. Telo nije bilo čuvano na odgovarajućoj temperaturi, osećao se jak neprijatan miris - ispričala je majka.

Odbrana Aptonove

U razgovoru za The Mirror, Apton je odbacila optužbe, nazvavši ih "smešnim". Potvrdila je da je "pre četiri godine bila praksa" da tela dece budu u njenoj kući, jer mnogi roditelji "nisu mogli da podnesu pomisao da njihova beba leži sama u hladnoj mrtvačnici".

Opisano korišćenje "bebe u ljuljašci" osporila je tvrdnjom da je reč o "ležećoj stolici" u kojoj su tela kratko prebacivana prilikom promena posteljine.

- Niko nije sedeo i ljuljao bebu u stolici. To je potpuno izvrtanje - rekla je ona.

Apton je takođe istakla da je u osam godina rada imala samo dve zvanične žalbe, dok su mnoge porodice na društvenim mrežama hvalile njen rad kao "divan i inspirativan".

Reakcija bolnice i policije

Upravo zbog učestalih prijava, bolnice u Lidsu su u proleće ove godine donele odluku da Aptonovoj zabrane ulaz u porodilišta i mrtvačnice.

- Neophodno je bilo razjasniti da ni Ejmi Apton ni Florrie’s Army nisu povezani niti podržani od strane bolnica - saopštila je Rabina Tindejl, glavna medicinska sestra u Leeds Teaching Hospitals NHS Trust.

Wtf!

Funeral director took tragic baby’s body home and put him in bouncer to ‘watch cartoons’ - before grieving mum walked in

Amie Upton, 38, has now been banned from NHS maternity wards and mortuaries in Leeds after she kept babies’ bodies at her home



https://t.co/O9JMv3NOPu — Keek 🦒 🌸🇬🇧 (@kakapooka22) August 27, 2025

Policija Zapadnog Jorkšira potvrdila je da je vodila dve istrage od 2021. godine, ali je navela da "nije identifikovano nijedno krivično delo" jer je pogrebna industrija u Engleskoj i Velsu neregulisana – ne postoje zakoni koji propisuju kako i gde tela moraju biti čuvana, niti je potrebna licenca za osnivanje pogrebnog preduzeća.

Tragična prošlost

Apton je udruženje osnovala 2017. godine nakon što je izgubila sopstvenu bebu u trudnoći.

Tvrdi da je tada, usled porodičnog nasilja, završila u komi, a otac deteta je osuđen na dve godine zatvora zbog nanošenja teških telesnih povreda.

Florrie’s Army danas se predstavlja kao humanitarna grupa koja besplatno pruža podršku roditeljima – pravljenje otisaka ruku i nogu preminule dece, fotografije, odeću i organizaciju sahrane. Na svojoj stranici na JustGiving-u udruženje tvrdi da pomaže više od 100 porodica nedeljno i prikuplja sredstva za otvaranje centra za podršku.