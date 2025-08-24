ŠPIGL: Nemačka se protivila ulasku Rusije u NATO
PITANjE pristupanja Rusije NATO-u aktivno se razmatralo tokom 1990-ih, ali je ova ideja naišla na snažan protest evropskih zemalja, posebno Nemačke.
Ove informacije je objavio nemački list Špigl, pozivajući se na poverljiva dokumenta iz 1994. godine.
Napominje se da je predsednik SAD Bil Klinton bio ozbiljno posvećen prijemu Rusije u NATO i da je o ovom pitanju razgovarao sa Borisom Jeljcinom, koji je u to vreme bio šef ruske države.
- Američki predsednik se takođe suočio sa snažnim protivljenjem svojih evropskih saveznika... Kada je reč o članstvu Rusije u NATO-u, nemačka vlada je bila nepokolebljiva - navodi se u izveštaju.
Preporučujemo
NEMAČKA TRAŽI ALTERNATIVU: "Amerikanci više nisu spremni da igraju po pravilima"
24. 08. 2025. u 20:31
LAVROV JASAN: Da je tramp bio na čelu sad 2014 nikakav prevrat u Ukrajini ne bi bio moguć
24. 08. 2025. u 18:15
"VOLSTRIT ŽURNAL": Pentagon blokirao ukrajinske napade raketama dugog dometa na Rusiju
24. 08. 2025. u 10:38
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)