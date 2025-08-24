ŠPIGL: Nemačka se protivila ulasku Rusije u NATO

PITANjE pristupanja Rusije NATO-u aktivno se razmatralo tokom 1990-ih, ali je ova ideja naišla na snažan protest evropskih zemalja, posebno Nemačke.

Printscreen/Jutjub

Ove informacije je objavio nemački list Špigl, pozivajući se na poverljiva dokumenta iz 1994. godine.

Napominje se da je predsednik SAD Bil Klinton bio ozbiljno posvećen prijemu Rusije u NATO i da je o ovom pitanju razgovarao sa Borisom Jeljcinom, koji je u to vreme bio šef ruske države.

- Američki predsednik se takođe suočio sa snažnim protivljenjem svojih evropskih saveznika... Kada je reč o članstvu Rusije u NATO-u, nemačka vlada je bila nepokolebljiva - navodi se u izveštaju.