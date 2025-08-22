Svet

ZATRESLO SE KLADOVO! Tutnjava od zemljotresa jaka

V.N.

22. 08. 2025. u 13:39

ZEMLjOTRES magnitude 4,4 stepena Rihtera zabeležen je u petak, 22. avgust 2025 u 13:18 časova, na području Rumunije, nedaleko od Kladova.

ЗАТРЕСЛО СЕ КЛАДОВО! Тутњава од земљотреса јака

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na oko 70 kilometara od Drobeta Turnu Severin, koji se nalazi tik uz Dunav, prekoputa Kladova.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 13 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, ali građani svedoče da su dobro osetili zemljotres.

"Dobro je treslo", "Sve se drmalo u kancelariji", "Kratko je trajalo, ali je bila jaka tutnjava", svedoče građani Rumunije.

U ovom trenutku nema informacija da li se potres osetio u Srbiji.

(Telegraf.rs)

