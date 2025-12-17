SKANDAL U ŠIBENIKU: Crkva za Božić postavila jaslice sa crnim krstovima i ustaškim pokličem
ŠIBENSKA crkva Gospa van Grada i ove godine je postavila jaslice koje izlaze iz okvira tradicionalnog verskog prikaza sa političkim i istorijskim simbolima iz Drugog svetskog rata.
Pored "svete porodice", kraj jaslica su uz službenu hrvatsku zastavu, postavljene i zastava HOS-a i nekoliko drugih. Ispred njih se nalaze crni krstovi s hrvatskim grbom s početnim belim poljem, kao i ploče s popisima jama i stratišta Hrvata iz Drugog svetskog rata.
Na pločicama je tekstualno objašnjenje o ustaškom pokliču "za dom spremni", o tome ko je "stvarno" prodao Dalmaciju Italijanima, te o "pravoj istini" o bici na Sutjesci, uz niz drugih detalja vidljivih na fotografijama.
Uz jaslice, kako prenosi lokalni portal ŠibenikIN, postavljene su i ploče s opširnim tekstovima u kojima se iznose revizionističke interpretacije hrvatske istorije 20. veka.
U njima se pozdrav „Za dom“ prikazuje kao viševekovne hrvatski poklič, uz tvrdnje da su ga koristile istorijske ličnosti poput Nikole Šubića Zrinskog, Josipa Jelačića i Stjepana Radića.
U tekstovima se navode dvosmislene istorijske interpretacije o odgovornosti ustaškog režima za teritorijalne gubitke Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, tvrdeći da su delovi Dalmacije i Istre Italiji predati još tokom Prvog svetskog rata. Poseban naglasak stavljen je i na ulogu muslimana u NDH, koji se u tim prikazima opisuju kao lojalni učesnici tadašnje države, uključujući i tvrdnje o njihovoj većinskoj zastupljenosti u pojedinim ustaškim jedinicama.
U tekstovima se spominje i partizanski pokret, uz tvrdnje o "masovnim stradanjima hrvatskih boraca" u bitkama poput Sutjeske te optužbe da su partizani nakon rata počinili sistemska ubistva bez suđenja, uključujući velik broj crkvenih ljudi. Navode se i brojke o masovnim grobnicama i poratnim likvidacijama, pri čemu se partizanski i komunistički pokret prikazuju kao glavni nosioci zločina nad Hrvatima nakon 1945. godine.
Portal podseća da ovo nije prvi put da jaslice u ovoj crkvi izazivaju pažnju javnosti. Pre dve godine, na primer, prizor Isusovog rođenja bio je okružen tenkovima, dok je lani uz biblijske motive bio izložen i prikaz modernog društva s Barbikama, kositrenim vojnicima i figurama koje prikazuju istospolni par.
(Tanjug)
