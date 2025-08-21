Svet

PRIZNAO DA JE RADIO PO NALOGU SVOG BRATA: FSB uhapsio stranca zbog pokušaja izvoza ukradenih vojnih dokumenata u Rusiji

V.N.

21. 08. 2025. u 10:27

RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) uhapsila je stranog državljanina prilikom pokušaja da iz Rusije iznese dokumenta o vojno-industrijskom kompleksu, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.

Foto: Shutterstock

Uhapšenog Rufulajeva Jadulua Ramizoglua (36), navodno je regrutovala Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), preneo je TASS. On je navodno pokušao da prenese dokumenta preko rusko-azerbejdžanske granice u Dagestanu.

Prema FSB-u, on je priznao da je po nalogu svog brata, Rufulajeva Sabuhija Ramizoglua (44), koji živi u Ukrajini i deluje kao agent SBU, prevozio dokumenta i mobilni telefon radi prenosa u Ukrajinu.

Protiv uhapšenog je pokrenut krivični postupak, koji predviđa kaznu zatvora do 15 godina.

Fudbal
