HITAN SASTANAK U KREMLJU: Evo šta je Putin rekao o rezultatima samita sa Trampom (VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin održao je sastanak u Kremlju nakon rusko-američkih razgovora.

Foto Tanjug/AP/Alexei Nikolsky

Predsednik je istakao da je poseta Aljasci bila blagovremena i veoma korisna, a razgovarao je i o rešavanju ukrajinske krize na pravednoj osnovi, saopštio je Kremlj.

Putin je rekao da bi Rusija što pre želela da se okonča neprijateljstvo u Ukrajini, a otklanjanje osnovnih uzroka krize trebalo bi da bude osnova za rešenje sukoba.

Prema Putinovim rečima, Rusija poštuje stav Trampove administracije o potrebi što bržeg okončanja neprijateljstava u Ukrajini.

-Tokom razgovora sa Trampom, postojala je prilika da se mirno i temeljno izloži stav Rusije u vezi sa situacijom u Ukrajini, rekao je Putin.

U toku razgovora sa Trampom, strane su razmotrile gotovo sve oblasti saradnje, ocenio je ruski predsednik.

Prethodno, Volstrit džornal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, objavio je da je američki lider Donald Tramp rekao evropskim liderima da je spreman da pruži „bezbednosne garancije“ za Ukrajinu.

Istovremeno, Njujork tajms piše, pozivajući se na neimenovanog evropskog zvaničnika da je Tramp još rekao liderima EU da bi priznanje Donbasa kao ruskog od strane Kijeva moglo pomoći brzom postizanju mirovnog sporazuma.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori