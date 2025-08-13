UOČI VELIKOG SUSRETA SA PUTINOM: U toku razgovor Trampa, Zelenskog i evropskih lidera

U TOKU je video-konferencija na kojoj učestvuju predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski i lideri zemalja Evropske unije, prenosi francuska televizija BFM.

Prethodno su evropski lideri i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta razgovarali sa Zelenskim.

Zelenski je sleteo danas u podne u Berlin gde se pre video-sastanaka sastao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Sastanak Evropljana i Trampa održava se uoči susreta američkog predsednika i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci u petak, a na kojem će se razgovarati o načinima da se okonča rat u Ukrajini.

