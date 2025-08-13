Svet

UOČI VELIKOG SUSRETA SA PUTINOM: U toku razgovor Trampa, Zelenskog i evropskih lidera

Марија Стевановић
Marija Stevanović

13. 08. 2025. u 16:21

U TOKU je video-konferencija na kojoj učestvuju predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski i lideri zemalja Evropske unije, prenosi francuska televizija BFM.

Foto: Tanjug/John MacDougall/Pool Photo via AP

Prethodno su evropski lideri i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta razgovarali sa Zelenskim.

Zelenski je sleteo danas u podne u Berlin gde se pre video-sastanaka sastao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Foto: Tanjug/John MacDougall/Pool Photo via AP

Sastanak Evropljana i Trampa održava se uoči susreta američkog predsednika i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci u petak, a na kojem će se razgovarati o načinima da se okonča rat u Ukrajini.

