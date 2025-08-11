TRESLA SE TURSKA TOKOM NOĆI: Nakon snažnog zemljotresa usledilo stotinu potresa

U ZEMLjOTRESU jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji je sinoć pogodio okrug Sindirgi u Balikesiru na zapadu Turske poginuo je 81-godišnji muškarac, dok je 29 ljudi povređeno, a nakon tog zemljotresa, u Turskoj je tokom noći zabeleženo stotinak slabijih potresa jačine od dva stepena do 4,5 stepeni.

Foto: AP

Jutros je zemljotres registrovan i 25 kilometara od centra Ankare u okrugu Etimesgut, a bio je jačine 3,2 stepena, javili su turski mediji.

Zemljotres jačine 6,1 stepen koji je u nedelju pogodio Balikesir osetio se i u Istanbulu, Bursi, Balikesiru, Kodžaeliju i okolnim provincijama, prenosi turski dnevnik "Hurijet".

Turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja, koji je posetio ugroženi region, izjavio je da je u zemljotresu povređeno ukupno 29 ljudi, ali da niko nije zadobio teške povrede.

- U 16 sela ima srušenih objekata, 12 kuća je napušteno - rekao je Jerlikaja.

Turski ministar zdravslja Kemal Memišoglu rekao je da su se ukupno 52 osobe javile u turske bolnice u vezi sa zemljotresom, a da je 29 zadržano na lečenju.

- Molim se za Božju milost nad našim preminulim građaninom i izražavam saučešće njegovoj porodici. Želim brz oporavak svim našim povređenim sugrađanima - rekao je Memišoglu.

Turska agencija za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD) saopštila je jutros da se u okrugu Sindirgi u provinciji Balikesir jutros dogodio naknadni potres jačine 3,7 stepeni Rihterove skale, na dubini od približno sedam kilometara.

Glavna komanda žandarmerije je saopštila na društvenim mrežama da su, nakon zemljotresa magnitude 6,1 stepen Rihterove skale koji se dogodio u okrugu Sindirgi u Balikesiru juče oko 19.53 sati, timovi javne bezbednosti žandarmerije započeli procenu štete i rad na skeniranju terena u regionu.

Nakon jakog zemljotresa u okrugu Sindirgi, kancelarija guvernera je saopštila da su letnje škole širom provincije zatvorene na jedan dan, a trudnice i osobe sa invaliditetom koje rade u javnim institucijama i organizacijama biće na administrativnom odsustvu.

Epicentar zemljotresa jačine 6,1 stepen bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.

Prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi.

(Tanjug)