DRŽAVNI SEKRETAR SAD: Amerika spremna za samit sa Rusijom

SJEDINjENE Američke Države spremne su za samit sa Rusijom i nadaju se susretu predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, izjavio je državni sekretar SAD Marko Rubio.

Foto: Tanjug

Kako je naveo, za plodonosan kontakt potrebno je prethodno postići određeni napredak.

-Nadam se da će doći do susreta. Mislim da je predsednik SAD spreman, a mislim da je i predsednik Putin dao do znanja da je takođe spreman. Očigledno je da taj sastanak mora imati svrhu. Potrebno je postići neki napredak pre susreta kako bi on bio plodonosan i vredan, rekao je Rubio.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin u sredu je u Kremlju primio specijalnog izaslanika američkog predsednika, Stiva Vitkofa. Nakon sastanka, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je da su Moskva i Vašington usaglasili dogovor o održavanju susreta Putina i Trampa u narednim danima, a pripreme su već započele.

Putin je potom izjavio da su obe strane pokazale interesovanje za samit Rusija–SAD, a kao moguće mesto održavanja naveo je Ujedinjene Arapske Emirate.

sputnikportal.rs

