Svet

PALA ŽIČARA: Ima povređenih (VIDEO)

Novosti online

08. 08. 2025. u 19:00

PETORO ljudi je povređeno kada se žičara srušila u Naljčiku, saopštilo je rusko Ministarstvo zdravlja.

ПАЛА ЖИЧАРА: Има повређених (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Oni su hospitalizovani u srednje teškom stanju.

Prema Ministarstvu za vanredne situacije, 10 osoba je evakuisano i nije bilo smrtnih slučajeva.

Službe hitne pomoći rade na licu mesta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda