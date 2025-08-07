UN SE OGLASILE OKO SITUACIJE SA DODIKOM: Evo šta su poručili
UJEDINjENE nacije pozivaju sve strane na saradnju u vezi sa situacijom sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da bi se obezbedila vladavina prava, izjavio je danas zamenik portparola generalnog sekretara UN Farhan Hak, uoči zatvorenih konsultacija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o tom pitanju, koje je zatražila Rusije.
- Želeli bismo samo da pozovemo sve grupe da sarađuju da bi se osigurala vladavina prava u zemlji - rekao je Hak na konferenciji za novinare, prenela je RTRS.
Nakon što je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, Savet bezbednosti UN će večeras, na zahtev Rusije, održati zatvorene konsultacije o situaciji u BiH.
Odluku o prestanku mandata CIK je doneo nakon što je Apelaciono odeljenje Suda BiH potvrdilo raniju prvostepenu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja "zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".
