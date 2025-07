EVO ŠTA SU PRONAŠLI ZAPADNI SATELITI U IRANU: PVO obnovljena, otkriven tajni nuklearni kompleks dublji od Fordoa i Natanza!

IRAN je objavio kako je uspešno obnovio i potpuno zamenio sisteme protivvazdušne odbrane (PVO), uništene tokom izraelskih napada u junu. Ovu vest potvrdio je operativni komandant iranske vojske Mahmud Musavi, istakavši da je zemlja u rekordnom roku vratila svoju odbrambenu sposobnost i zaštitila vazdušni prostor.

Nova PVO postavljena je na unapred pripremljenim lokacijama i uključuje domaće sisteme Bavar-373 i ruske S-300 iz rezervi.

Podsetimo, sukob između Irana i Izraela eskalirao je 13. juna 2025. godine, kada je izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo više od 700 udara na iranske vojne i nuklearne objekte, uključujući Natanz, Fordo, Tabriz i Hamdan.

Istovremeno je pogođena i raketna industrija Islamske Republike. Iran je odgovorio masovnim napadom na izraelske gradove – ispaljeno je više od 500 balističkih raketa i preko 1000 dronova, dok je Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) sproveo operaciju „Pravedno obećanje 3“.

Prema tvrdnjama američkog kanala NBC, izraelski pvo sistemi „Gvozdena kupola“ i „Davidova praćka“, uz pomoć SAD, Jordana i Saudijske Arabije, presreli su navodno 86% raketa i 99% dronova.

Prema iranskom ministarstvu zdravlja, tokom izraelskih udara poginulo je 606 ljudi, među njima i 20 dece, a ranjeno je 5332 civila. Na izraelskoj strani stradalo je 28 ljudi, a 1272 je povređeno. Izrael je, osim vazdušnih napada, izveo i tajne operacije Mosada, koje su uništile ključne PVO komponente i skladišta raketa.

Još jedan udar stigao je 22. juna kada su se SAD direktno uključile u napad i bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja, uključujući Natanz i Fordo, što je izazvalo odgovor Irana u vidu raketnog napada na američku bazu Al Udejd u Kataru 23. juna u kojoj su uništili sofisticirani američki radar. Primirje je proglašeno 24. juna, ali tenzije i dalje tinjaju.

TAJNI KOMPLEKS U SEMNANU

U jeku napetosti, američki Fox News je “otkrio” postojanje tajnog nuklearnog objekta u provinciji Semnan, koji prema dostupnim informacijama nadmašuje kapacitetom poznate objekte u Fordu i Natanzu. Objekat se gradi od 2022. godine u pustinji centralnog Irana i poseduje duboko ukopane tunele za smeštaj centrifuga i visoko obogaćenog uranijuma.

Prema The New York Times-u i Maxar Technologies satelitskim snimcima iz 2024. godine, kompleks ima najmanje četiri ulaza u tunele, značajno više nego Fordo, i obezbeđen je PVO sistemima poput S-300. Zapadni eksperti Instituta za nauku i međunarodnu bezbednost sugerišu da se u kompleksu može proizvoditi uranijum obogaćen do 90% ili skladištiti strateške rezerve premeštene iz Forda pre junske ofanzive.

Semnanski kompleks, kažu u Vašington Postu, deo je tajnog programa koji je Iran pokrenuo nakon američkog napuštanja nuklearnog sporazuma 2018. godine. On je verovatno otporan i na najjače bombe za prodiranje u bunkere poput GBU-57, koje SAD već koriste protiv Fordoa.

Iran i dalje insistira da mu je nuklearni program mirnodopski, ali prisustvo uranijuma obogaćenog do 83,7% u Fordou, kako je navodno otkriveno 2023. godine, izaziva sumnje Zapada. S obzirom na to da zapad sada logično nailazi na prepreke u inspekcijama, a vojna aktivnost oko Semnana jača, strateški značaj kompleksa je neosporan.

Podsetimo, Iran je 15. jula 2025. godine najavio ambiciozne planove za masovno jačanje svojih oružanih snaga, kao odgovor na razorne napade SAD i Izraela usmerene na iranske nuklearne objekte i vojnu infrastrukturu.

Ovim potezima Iran šalje jasnu poruku da ne namerava da popusti pred pritiscima, nastavljajući da jača i odbranu i nuklearne kapacitete u očekivanju novih izazova u regionu i svetu, dok sa druge strane, Izrael uz bezrezervnu podršku SAD traži razlog da ponovo udari.

