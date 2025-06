Rat u Ukrajini – 1.222. dan

NAJŽEŠĆI NAPAD NA UKRAJINU DO SADA: Poginuo pilot F-16, poletele hipersonične rakete, dronovi, NATO digao avione

Ruski raketni i dronski napad velikih razmera desio se u Ukrajini tokom protekle noći, a širom zemlje oglasili su se alarmi za vazdušni napad, uključujući i zapadne oblasti koje su daleko od linija fronta.

U granatiranju Čerkaške oblasti povređeno šest osoba, uključujući dete

U ruskom napadu raketama i dronom na grad Smila u Čerkaškoj oblasti Ukrajine povređeno je šest osoba, uključujući dete, a oštećene su tri višespratnice i lokalni koledž, objavio je načelnik Oblasne vojne uprave Igor Taburec, prenosi Ukrinform.

"U toku je otklanjanje posledica velikog raketnog i bespilotnog napada na grad Smila. Sve potrebne službe su blizu stanovnika grada. Koordiniramo na licu mesta. Raspoređen je operativni štab", navodi se u saopštenju.

Prema preliminarnim podacima, oštećene su tri devetospratne zgrade, a lokalni koledž Nacionalnog univerziteta prehrambenih tehnologija je takođe značajno uništen, napisao je Taburec.

Kako je saopštila Državna služba za vanredne situacije, spasioci su nakon napada ugasili dva požara, evakuisali 70 ljudi i oslobodili jednog čoveka iz šahta lifta.

Merc: Učiniću sve da gasovod Severni tok 2 ne bude ponovo pušten u rad

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Severni tok 2 ne bude ponovo pušten u rad, prenosi briselski portal Politiko.

Merc je rekao da će to "oslabiti ratnu mašineriju Moskve i otvoriti put pregovorima".

Briselski portal podseća da je Merc nedavno, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu, istakao da se tada može doći do kraja rata, "jer vojska u Rusiji neće biti tako jaka niti dobro finansirana od strane ruske vlade".

Uništena industrijska preduzeća

U Kremenčugu i gradu Zaporožju, koje je pod kontrolom ukrajinskih snaga, oštećena su industrijska preduzeća, javio je ukrajinski portal „Strana“.

Portal nije naveo koja preduzeća su u pitanju.

Zauzimanje Nove Krugljakovke odseca ukrajinske snage na zapadnim granicama LNR

Oslobođenje Nove Krugljakovke (27. juna) u Harkovskoj oblasti odseca grupu ukrajinskih Oružanih snaga na zapadnim granicama Luganske Narodne Republike. Ruska vojska vodi žestoke borbe i napreduje u blizini ovog naselja, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

On je dodao da je pod vatrenom kontrolom ruske vojske i Borovska Andrejevka.

Maročko je napomenuo da ruska vojska napreduje i čisti Petrovsko (ukrajinski naziv – Grekovka) u LNR, kao i da je do administrativne granice republike u ovom području ostalo oko jedan kilometar.

Prema njegovim rečima, ruska vojska bi tokom sledeće nedelje mogla da pređe preostali kilometar i stigne do administrativne granice republike.

Tokom noći uništena tri ukrajinska drona

Ruske protivvazdušne snage uništile su tokom noći tri ukrajinska drona iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Po jedan dron uništen je iznad Kurske i Rostovske oblasti i Krima.

Uništeni punktovi za upravljanje dronovima

Ruske jedinice grupe „Istok“ su na južnodonjeckom pravcu uništile punktove za upravljanje dronovima i antene za satelitsku vezu „Starlink“ ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruske snage napreduju u Sumskoj oblasti

Artiljerci grupe „Sever“ obezbeđuju napredovanje ruskih snaga u Sumskoj oblasti, uništavajući živu silu, uporišta i tehniku ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Eksplozije tokom noći

Tokom noći odjekivale su eksplozije u Nikolajevu, Lavovu, Kremenčugu u Poltavskoj oblasti i Poltavi, saopštili su ukrajinski mediji.

Uzbuna za vazdušnu opasnost je bila objavljena na teritoriji cele Ukrajine.

