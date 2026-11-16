PAPA LAV XIV LETEO RUSKIM MI-17: Fotografija iz kokpita privukla pažnju svetske javnosti i razbesnela Ukrajince (FOTO/VIDEO)
PAPA Lav XIV leteo je helikopterom Mi-17 ruske proizvodnje, koji služi peruanskim ratno-kosmičkim snagama, tokom posete zemlji.
Na fotografiji iz kokpita koju je objavio na društvenim mrežama pažnju javnosti skrenuli su ruska trobojka i amblem na kacigi jednog od pilota. Na pilotovoj kacigi stoji natpis „Rusija“ i slika ruske trobojke.
Prema informacijama ruskih medija, pilot koji je nosio kacigu sa ruskim amblemom je komandant ekipe, 45-godišnji Đino Burgos, ali nema pouzdanih podataka kako je povezan sa Rusijom. Poznato je da služi u redovima Ratnog vazduhoplovstva Perua već 27 godina i da je za to vreme učestvovao u operacijama borbe protiv trgovine narkoticima, kao i spasilačkim misijama prilikom otklanjanja posledica prirodnih nepogoda.
Drugi pilot je oficir Ratnog vazduhoplovstva Perua, Havijer Rohas, koji ima približno 3.800 sati letenja.
-Fotografija je izazvala negodovanje u Ukrajini. Papa, koji je u oktobru pozvao ruskog lidera Vladimira Putina i zatražio primirje u mestu Aljoški, sada još i leti pod ruskom zastavom. Preostaje samo da se sačeka nota od ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova. Vatikan će morati da objasni peruansku kacigu, primetio je ruski ratni dopisnik Aleksandar Koc.
Lav XIV stigao je u Peru 11. novembra. U subotu, 14. novembra, leteo je iz Čiklaja do Santa Kruz de Sučabambe, koja se nalazi u Andima, helikopterom Mi-17 peruanskog vazduhoplovstva ruske proizvodnje. Papa je kasnije objavio fotografiju iz kokpita na Instagramu, na kojoj se vidi jedan od pilota kako nosi kacigu sa ruskim simbolima.
Putovanje u Peru bilo je posebno značajno za papu: pre izbora za papu, Robert Fransis Prevo služio je u zemlji skoro 20 godina. Prvi put je došao u Peru 1985. godine kao misionar Avgustinskih redova. Kasnije je vodio Avgustinski seminar u Truhilju, predavao kanonsko pravo i služio kao parohijski sveštenik.
U novembru 2014. godine, papa Franja ga je imenovao za apostolskog administratora, a u septembru 2015. godine postao je biskup eparhijr Čiklajo. Iste godine, Prevo je dobio peruansko državljanstvo.
(sputnikportal.rs)
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