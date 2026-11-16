HRVATSKI INFLUENSER: Mi smo Evropska unija, nismo mi Srbi da blokiramo i skidamo vlast

Hrvatski influenser poznat na TikToku kao Maminjo oglasio se povodom smrti muškarca u psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru i najavljenih studentskih protesta. U svom obraćanju uporedio je situaciju u Hrvatskoj sa protestima u Srbiji, poručivši da odgovorni za tragediju moraju da budu kažnjeni, ali da ne vidi razlog da se zbog tog slučaja traži smena vlasti.

Foto: Printskrin

Smrt muškarca u psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ u Zagrebu izazvala je reakcije javnosti, a među onima koji su komentarisali tragediju i najavljene proteste našao se i hrvatski influenser Maminjo.

U snimku koji je objavljen na TikToku, a koji je preneo i portal Vojvodina uživo, influenser je oštro kritikovao ideju da se protesti zbog ovog slučaja pretvore u političke demonstracije.

On smatra da je neophodno utvrditi odgovornost za smrt muškarca, ali se protivi povezivanju tog slučaja sa zahtevima za promenu vlasti.

– Ali evo, sad se našla jedna tragedija, odnosno nešto gde se, naravno, treba odgovarati, gde ovi bolesnici koji su ubili Periša, ovog gospodina preminulog, neka mu je laka zemlja, treba da odgovaraju. Ali, majku ti j***m, jeste vi bolesni ljudi? – rekao je influenser.

Posebnu pažnju izazvao je deo njegovog obraćanja u kojem je pomenuo Srbiju i studentske proteste.

– A mi moramo kao narod da imamo fetiš, kao, ej, ajmo mi sad da oponašamo Srbe, i 12. 12. studenti izlaze na ulice. Koji će k***c studenti napraviti? Pa nije ovo Srbija, ljudi božji, nismo mi Divlji zapad – poručio je.

Potom je dodao da poštuje način na koji su se građani Srbije borili za svoje ciljeve, ali da smatra da Hrvatska ne treba da sledi isti model.

– Mislim, svaka čast Srbima što su se izborili za sebe, za svoje, ali dajte, pa nismo mi, mi smo EU, stari moj. Pa nismo mi klošari neki da mi sad idemo da skidamo neku vlast. Ja ne znam, jeste vi bolesni? – rekao je.