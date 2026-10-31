"KAMIONI KOKAINA I DALJE STIŽU, TESTIRATI SVE POLITIČARE!" Novi skandal u Hrvatskoj na pomolu?
DUBROVAČKI gradonačelnik Mato Franković danas je na sednici Gradskog veća ponovo otvorio temu konzumacije kokaina, rekavši da kamioni kokaina i dalje stižu u Dubrovnik i Hrvatsku, i predložio uvođenje testiranja na droge za sve domaće političare.
- Kamioni su i dalje tu. Oni uredno stižu i nikada ne kasne. Cena raste, delom zbog inflacije i cene goriva, a treba uzeti u obzir i činjenicu da je iza nas dobra turistička sezona, zbog čega je potražnja dodatno porasla - izjavio je Franković, prenosi Indeks.hr.
Dodao je da je to stvarnost koja čeka decu i da će one koji konzumiraju drogu sutra lečiti društvo, zajednica i novac iz gradskog budžeta, naglasivši da problem nije prisutan samo na jugu, nego u celoj zemlji.
Franković je rekao i da se o tom problemu u javnosti ćuti zato što se droga uvukla u same državne institucije.
- A zašto o ovome niko ne govori? Zato što ne postoji institucija u ovoj državi u kojoj, prema mojoj proceni, nema barem deset posto konzumenata - počevši od sudova, DORH-a pa nadalje, preko politike, Hrvatskog sabora, opštinskih veća i skupština. Zamislite šta bi se dogodilo kad bismo uveli testiranje na droge za sve političare u Hrvatskoj - rekao je Franković.
Franković je i ranije, na sednici Gradskog veća u oktobru 2025, podigao veliku prašinu u javnosti kada je prvi put rekao da se količina kokaina u Dubrovniku meri u kamionima, a ne u gramima, kao i da se šmrče na svakom uglu, podseća hrvatski portal.
Tada je upozorio i na poraznu količinu amfetamina i ekstazija koji su dostupni mladima i pozvao Veće za prevenciju kriminaliteta na hitnu reakciju na gradskoj i županijskoj razini.
Za kokain je pritom rekao da je postao droga onih koji "imaju novca i ne znaju šta bi od ludila pa šmrču do besvesti", poručivši kako se o tome mora otvoreno progovarati jer je problem postao prevelik.
(Indeks.hr)
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