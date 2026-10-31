RASKID energetskih veza Evropske unije sa Rusijom uglavnom je završen, a Evropa je u tom procesu morala da diversifikuje izvore snabdevanja, izjavio je evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis.

Foto: Unsplash/Maria Lupan

Prema njegovim rečima, glavni snabdevači energentima u regionu trenutno su Norveška i Sjedinjene Američke Države.

-Morali smo da investiramo u diverzifikaciju, pre svega u snabdevanje prirodnim gasom, i to nam pomaže. Ali moramo i da nastavimo sa širenjem upotrebe obnovljivih izvora energije i povećanjem energetske efikasnosti. Sve to je, nesumnjivo, doprinelo otpornosti u ovom trenutku, rekao je Dombrovskis.

Prema pisanju medija, udeo zelenih izvora u proizvodnji električne energije u Evropskoj uniji porastao je sa 39 odsto u 2022. na 47 odsto u 2025. godini, što je ublažilo uticaj rasta cena gasa na cene električne energije.

Prema proceni Marike Blom, glavnog ekonomiste kompanije ING, domaćinstva su takođe doprinela smanjenju ukupne potrošnje gasa za oko 15 odsto u poređenju sa periodom pre početka sukoba u Ukrajini.

Potpredsednik Vlade Rusije Aleksandar Novak ranije je saopštio da je EU od 2022. godine kupila ruske energente u ukupnoj vrednosti od 320 milijardi dolara. Samo za devet meseci 2026. godine Rusija je zemljama Evropske unije isporučila energente u vrednosti od 21,3 milijarde dolara.

Kako su naveli ruski mediji 30. oktobra, pozivajući se na podatke sa berze, cena gasa na evropskom tržištu premašila je 1.200 dolara za 1.000 kubnih metara, prvi put od decembra 2022. godine.

Istog dana predsednik Upravnog odbora „Gasproma“ Aleksej Miler izjavio je da bi cena gasa u Evropi, u slučaju hladne zime, u periodima najveće potražnje mogla da dostigne 2.500 dolara za 1.000 kubnih metara.

Pored toga, mediji su objavili 9. oktobra da bi se Evropa tokom zime mogla suočiti sa nestašicom gasa i rastom računa za komunalne usluge.

U Moskvi su više puta istakli da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od ruskih sirovina, jer će time postati još zavisniji zbog rasta cena. Nabavka energenata će se nastaviti, ali će se oni kupovati preko posrednika.

(sputnikportal.rs)

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