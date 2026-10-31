Hapšenja i istraga

NAPADNUT UČENIK ISPRED MAŠINSKE ŠKOLE U PANČEVU: Policija traga za osumnjičenima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 20:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Pančevu saopštilo je da preduzima hitne mere i radnje povodom incidenta ispred Mašinske škole "Pančevo" 30. oktobra oko 17.00 časova, kada je napadnut šesnaestogodišnji učenik te škole.

НАПАДНУТ УЧЕНИК ИСПРЕД МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ: Полиција трага за осумњиченима

Foto: Printskrin Pink TV

U saopštenju tužilaštva se navodi da je prijavljeno da su dve ili tri nepoznate osobe, ispred škole u Ulici braće Jovanovića, zadale više udaraca učeniku.

U incidentu je maloletni učenik zadobio lake telesne povrede.

Tužilaštvo, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, preduzima potrebne radnje radi identifikovanja i pronalaska osumnjičenih, kao i prikupljanja dokaza, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZABRANJEN MU ULAZAK U GIMNAZIJU I KOMUNICIRANJE SA SVEDOCIMA: Sud obio predlog za pritvor Radivoju Stojkoviću
Hapšenja i istraga

0 0

ZABRANJEN MU ULAZAK U GIMNAZIJU I KOMUNICIRANJE SA SVEDOCIMA: Sud obio predlog za pritvor Radivoju Stojkoviću

OSNOVNI sud u Novom Sadu odbio je predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, da se Radivoju P. Stojkoviću (62) odredi pritvor. Direktoru novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", izrečene su mere, odnosno zabranjeno mu je da ulazi u prostorije ove novosadske obrazovne ustanove, kao i prilaženje i komunikaciju sa petoro svedoka.

31. 10. 2026. u 11:05

Politika
Tenis
Fudbal
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari izlomio Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)