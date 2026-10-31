NAPADNUT UČENIK ISPRED MAŠINSKE ŠKOLE U PANČEVU: Policija traga za osumnjičenima
VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Pančevu saopštilo je da preduzima hitne mere i radnje povodom incidenta ispred Mašinske škole "Pančevo" 30. oktobra oko 17.00 časova, kada je napadnut šesnaestogodišnji učenik te škole.
U saopštenju tužilaštva se navodi da je prijavljeno da su dve ili tri nepoznate osobe, ispred škole u Ulici braće Jovanovića, zadale više udaraca učeniku.
U incidentu je maloletni učenik zadobio lake telesne povrede.
Tužilaštvo, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, preduzima potrebne radnje radi identifikovanja i pronalaska osumnjičenih, kao i prikupljanja dokaza, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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