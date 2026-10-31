OČEKUJE SE OPSADA PARIZA: 150.000 besnih demonstranata i 70.000 policajaca u ratu na ulicama

PARISKA policija saopštila je da vlasti na današnjim protestima očekuju između 100.000 i 150.000 demonstranata i da strahuju od mogućih nereda.

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U dokumentu Direktorata za javni red i saobraćaj (DOPC), u koji je televizija BFM imala uvid, takođe se pominju rizici od javnih nereda sa mogućim prisustvom 300 do 600 aktivista krajnje levice, nasilnih demonstranata uz pojačanje u vidu nekoliko stotina mladih iz radničkih naselja u predgrađima, iskusnih u urbanom nasilju.

U dokumentu se navode i rizici od upada na parisku obilaznicu i blokiranja kapija, kao i od napada vandala na određene državne institucije. Srednjoškolci i studenti pozvani su da protestuju danas, zajedno sa sindikatima i pripadnicima pokreta „Žuti prsluci“, na još jedan dan mobilizacije protiv visokih troškova života. Sindikat CGT i pokret "Žuti prsluci" su tražili da protestna šetnja bude održana na trasi od Bastilje do Trga nacije, ali je pariska policija tu rutu juče zabranila, nakon čega su se demonstranti žalili Upravnom sudu, koji je potom odobrio tu rutu, ali je načelnik policije odmah uložio žalbu Državnom savetu, koji je u međuvremenu poništio odluku tog suda. Ruta Bastilja-Trg Nacije je odlukom Državnog saveta definitivno zabranjena, prenosi danas "Figaro".

Odobrena ruta za ovaj dan visokog rizika je ona koju je predložila policijska uprava - od Port de Banjolea do Port de Šarantona, na obodu prestonice. Oko 70.000 policajaca i žandarma mobilisano je za dan „sa veoma visokim rizikom od javnih nereda“, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza. Više od 40 metro stanica je zatvoreno u Parizu, gde je policijski čas na snazi celog vikenda. Šezdeset četiri odsto Francuza želi da se mobilizacija studenata i srednjoškolaca okonča, prema anketi kompanije Odoxa-Backbone Consulting za "Figaro".

Poslednjih nedelja, više od polovine Francuza podržalo je pokret srednjoškolaca u anketama.

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