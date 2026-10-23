Fudbal

Ana Ivanović oduševila Grobare! Ovako je proslavila pobedu Partizana u derbiju (VIDEO/FOTO)

М. З.

23. 10. 2026. u 17:09

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Čuvena srpska teniserka u prvom redu pratila duel večitih rivala.

Ана Ивановић одушевила Гробаре! Овако је прославила победу Партизана у дербију (ВИДЕО/ФОТО)

Foto: N.Skenderija

Okršaj košarkaša Partizana i Crvene zvezde uvek privlači ogromnu pažnju javnosti, navijača, bivših i sadašnjih sportista, trenera i ljudi iz svih sfera društva. Tako je bilo i u četvrtak veče, kada su crno-beli pred svojom publikom u Areni savladali komšije sa 85:82 i to nakon produžetka i velike drame u samoj završnici.

Dakle, prvi evroligaški derbi ove sezone pripao je ekipi Đoana Penjaroje, a među 20.000 ljudi na tribinama bila je i Ana Ivanović (38) u društvu rođenog brata Miloša. Sedeli su u prvom redu, pomno pratili dešavanja na parketu i zdušno navijali za domaći tim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nekada najbolja teniserka sveta burno je proslavila i trijumf domaćeg tima, odnosno trojku Alesandra Pajole, koja se ispostavila kao odlučujuća. Inače, ona je od malih nogu vezana za crno-bele, jer je ponikla u Teniskom klubu Partizan, a na početku svoje uspešne karijere vežbala je na terenima pored stadiona u Humskoj.

Zanimljivo, šampionka Rolan Garosa iz 2008. godine, posle razvoda sa legendarnim nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom, mnogo više vremena provodi u Beogradu. Tu joj, pored brata i njegove porodice, žive i roditelji, pa sa sinovima Lukom, Leonom i Teom često dolazi u srpsku prestonicu.

Foto: Фото: Dusan Milenkovic/ATAImages

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Ovog puta je čuvena sportistkinja iskoristila priliku da uživo pogleda i večiti derbi, što nije promaklo brojnim kamerama i fotoreporterima. Pored Ane, u publici su viđeni i poznati košarkaši - Grk Teodoros Papalukas, Slovenac Raša Nesterović, kao i bivši član "parnog valjka" Danilo Anđušić.

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