Ana Ivanović oduševila Grobare! Ovako je proslavila pobedu Partizana u derbiju (VIDEO/FOTO)
Čuvena srpska teniserka u prvom redu pratila duel večitih rivala.
Okršaj košarkaša Partizana i Crvene zvezde uvek privlači ogromnu pažnju javnosti, navijača, bivših i sadašnjih sportista, trenera i ljudi iz svih sfera društva. Tako je bilo i u četvrtak veče, kada su crno-beli pred svojom publikom u Areni savladali komšije sa 85:82 i to nakon produžetka i velike drame u samoj završnici.
Dakle, prvi evroligaški derbi ove sezone pripao je ekipi Đoana Penjaroje, a među 20.000 ljudi na tribinama bila je i Ana Ivanović (38) u društvu rođenog brata Miloša. Sedeli su u prvom redu, pomno pratili dešavanja na parketu i zdušno navijali za domaći tim.
Nekada najbolja teniserka sveta burno je proslavila i trijumf domaćeg tima, odnosno trojku Alesandra Pajole, koja se ispostavila kao odlučujuća. Inače, ona je od malih nogu vezana za crno-bele, jer je ponikla u Teniskom klubu Partizan, a na početku svoje uspešne karijere vežbala je na terenima pored stadiona u Humskoj.
Zanimljivo, šampionka Rolan Garosa iz 2008. godine, posle razvoda sa legendarnim nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom, mnogo više vremena provodi u Beogradu. Tu joj, pored brata i njegove porodice, žive i roditelji, pa sa sinovima Lukom, Leonom i Teom često dolazi u srpsku prestonicu.
Ovog puta je čuvena sportistkinja iskoristila priliku da uživo pogleda i večiti derbi, što nije promaklo brojnim kamerama i fotoreporterima. Pored Ane, u publici su viđeni i poznati košarkaši - Grk Teodoros Papalukas, Slovenac Raša Nesterović, kao i bivši član "parnog valjka" Danilo Anđušić.
Preporučujemo
Penjaroja ušao u istoriju - Trener Partizana u odbranom društvu!
23. 10. 2026. u 16:05
Niz Čime Monekea se nastavio: Nigerijac bez pobede protiv Partizana
23. 10. 2026. u 15:19
Amerikanac već stigao u Beograd - KK Partizan dočekao pojačanje (VIDEO/FOTO)
23. 10. 2026. u 13:22
Oglasio se Ostoja Mijailović nakon trijumfa Partizana protiv Crvene zvezde
23. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)