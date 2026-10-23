LJUBAV JE ZA MENE UVEK BILA ODGOVOR NA SVE: Slavko Banjac u novembru sa poštovaocima njegovih pesama u srpskoj prestonici (FOTO)

FOLK zvezda Slavko Banjac održaće 17. novembra koncert u MTS dvorani, pod nazivom "Daleko negde ko zna gde".

Foto: Novosti

Pored svojih pesama, pevaće i numere kolega koje do sada nije izvodio na koncertima, među kojima su i pesme pokojnog kolege Džeja Ramadanovskog.

Specijalni gost biće Dženan Lončarević, a Banjca će pratiti „Barakuda bend, sa kojim redovno nastupa.

– Dženana izuzetno cenim i imamo odličnu komunikaciju. Zahvalan sam mu što će biti gost na mom koncertu 17. novembra – rekao je Banjac za "Večernje novosti".

Na repertoaru će se naći i pesme Zorana Kalezića, Marinka Rokvića, Luisa i Tome Zdravkovića. Slavko ističe da mu je važno da ih izvede sa posebnom pažnjom, a publika će imati priliku da čuje kako ove numere zvuče u njegovom izvođenju. Foto: Novosti

Pevač se osvrnuo i na karijeru dugu 38 godina, tokom koje mu je, kako kaže, ljubav prema porodici, prijateljima i muzici bila važna podrška. Posebno je izdvojio publiku, koja mu je, posle duže pauze, pomogla da nastavi svoj muzički put.

– Moja publika je najbolja i na to sam ponosan. Posle velike pauze, oglasili su se i vratili mi osmeh. To su ljudi koji znaju da slušaju muziku - poručio nam je folk pevač. Foto: Novosti

Od početka karijere 1987. godine objavio je sedam studijskih albuma, a njegove pesme i danas se mogu čuti na domaćim radio-stanicama.

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