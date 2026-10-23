Vensan Kompani hitno hospitalizovan!
Trener Bajerna iz Minhena Vensan Kompani hitno je hospitalizovan nakon što mu je pozlilo u trening-centru bavarskog kluba, prenosi nemački „Bild“.
Kako piše u tekstu, situacija je izazvala veliku zabrinutost u redovima Bajerna, a po belgijskog stručnjaka došao je helikopter koji je sleteo direktno u klupski trening-centar, odakle je prevezen u bolnicu.
Kompanija, kako se navodi, već nekoliko dana muči virus, zbog čega njegovo zdravstveno stanje izaziva dodatnu pažnju.
Zabrinjavajuće je i to što je trener Bajerna imao zdravstvenih problema i prethodnog vikenda. Nakon ubedljive pobede nad Lajpcigom rezultatom 6:1, Kompani je, prema pisanju medija, morao nakratko da legne u prostoriji namenjenoj stručnom štabu.
Za sada nema više detalja o njegovom trenutnom stanju, dok se u Minhenu sa velikom pažnjom prate informacije o zdravstvenom stanju belgijskog trenera.
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