Vensan Kompani hitno hospitalizovan!

Trener Bajerna iz Minhena Vensan Kompani hitno je hospitalizovan nakon što mu je pozlilo u trening-centru bavarskog kluba, prenosi nemački „Bild“.

Midori Ikenouchi / AFP / Profimedia

Kako piše u tekstu, situacija je izazvala veliku zabrinutost u redovima Bajerna, a po belgijskog stručnjaka došao je helikopter koji je sleteo direktno u klupski trening-centar, odakle je prevezen u bolnicu.

Kompanija, kako se navodi, već nekoliko dana muči virus, zbog čega njegovo zdravstveno stanje izaziva dodatnu pažnju.

Zabrinjavajuće je i to što je trener Bajerna imao zdravstvenih problema i prethodnog vikenda. Nakon ubedljive pobede nad Lajpcigom rezultatom 6:1, Kompani je, prema pisanju medija, morao nakratko da legne u prostoriji namenjenoj stručnom štabu.

Za sada nema više detalja o njegovom trenutnom stanju, dok se u Minhenu sa velikom pažnjom prate informacije o zdravstvenom stanju belgijskog trenera.