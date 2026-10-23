Fudbal

Nije dobro: Poznato koliko će sa terena odsustvovati Bukajo Saka

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

23. 10. 2026. u 17:26

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VELIKI problem za Arsenal zbog jednog od najboljih igrača.

Није добро: Познато колико ће са терена одсуствовати Букајо Сака

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

Engleski reprezentativac Bukajo Saka povredio se na utakmici Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena. Poznato je i koliko bi trebalo da bude van terena.

Bukajo Saka bi mogao da odsustvuje najmanje šest nedelja, s obzirom na to da će ovog petka biti obavljeni dodatni pregledi, preneo je novinar "Bi-Bi-Sija", Semi Bokmel.

Takođe, o celoj situaciji oglasio se trener "topdžija", Mikel Arteta.

- Ne izgleda dobro. Bukajo danas ide na još jedno snimanje magnetnom rezonancom, jer je u tom delu bilo dosta tečnosti, pa je bilo teško proceniti obim povrede. Više ćemo znati verovatno sutra. Potrebni su nam dodatni pregledi i mišljenja specijalista - rekao je Arteta.

Podsetimo, Arsenal u subotu od 16 časova na "Emirejtsu" dočekuje Everton u 8. kolu Premijer lige.

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