Nije dobro: Poznato koliko će sa terena odsustvovati Bukajo Saka

VELIKI problem za Arsenal zbog jednog od najboljih igrača.

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Engleski reprezentativac Bukajo Saka povredio se na utakmici Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena. Poznato je i koliko bi trebalo da bude van terena.

Bukajo Saka bi mogao da odsustvuje najmanje šest nedelja, s obzirom na to da će ovog petka biti obavljeni dodatni pregledi, preneo je novinar "Bi-Bi-Sija", Semi Bokmel.

Takođe, o celoj situaciji oglasio se trener "topdžija", Mikel Arteta.

- Ne izgleda dobro. Bukajo danas ide na još jedno snimanje magnetnom rezonancom, jer je u tom delu bilo dosta tečnosti, pa je bilo teško proceniti obim povrede. Više ćemo znati verovatno sutra. Potrebni su nam dodatni pregledi i mišljenja specijalista - rekao je Arteta.

🚨 Bukayo Saka could be our for minimum 6 weeks as more scans will take place today, @SamiMokbel_BBC reports. Mikel Arteta: “It doesn’t look good. Bukayo has another MRI this afternoon because he had quite a lot of fluid in the area so it was difficult to understand the extent of the injury, but we’ll know more probably tomorrow. Again, we need a few more scans and opinions from specialist”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2026

Podsetimo, Arsenal u subotu od 16 časova na "Emirejtsu" dočekuje Everton u 8. kolu Premijer lige.

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