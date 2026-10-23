Nije dobro: Poznato koliko će sa terena odsustvovati Bukajo Saka
VELIKI problem za Arsenal zbog jednog od najboljih igrača.
Engleski reprezentativac Bukajo Saka povredio se na utakmici Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena. Poznato je i koliko bi trebalo da bude van terena.
Bukajo Saka bi mogao da odsustvuje najmanje šest nedelja, s obzirom na to da će ovog petka biti obavljeni dodatni pregledi, preneo je novinar "Bi-Bi-Sija", Semi Bokmel.
Takođe, o celoj situaciji oglasio se trener "topdžija", Mikel Arteta.
- Ne izgleda dobro. Bukajo danas ide na još jedno snimanje magnetnom rezonancom, jer je u tom delu bilo dosta tečnosti, pa je bilo teško proceniti obim povrede. Više ćemo znati verovatno sutra. Potrebni su nam dodatni pregledi i mišljenja specijalista - rekao je Arteta.
Podsetimo, Arsenal u subotu od 16 časova na "Emirejtsu" dočekuje Everton u 8. kolu Premijer lige.
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