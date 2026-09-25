DRANGULIJE VREDNE MILIONČE: Kako su rasprodati lični predmeti Brižit Bardo

PRODAJA dela privatnih stvari Brižit Bardo na aukciji donela je blizu milion evra.

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Manje od godinu dana od smrti nekadašnje filmske dive i velikog borca za prava životinja, njene naočare, šeširi, spavaćice, gitare, komadi nameštaja, pa čak i ogrlice njenih pasa, izazvali su pravu pomamu među obožavaocima i kolekcionarima iz celog sveta.

Na aukciji održanoj u čuvenoj pariskoj aukcijskoj kući "Drouo" prodato je svih 285 ponuđenih predmeta iz njenih kuća "Madrag" i "Garig" u Sen Tropeu i pariskog stana. Početna procena čitave kolekcije iznosila je svega oko 50.000 evra, a na kraju je, sa troškovima, dostignuto gotovo dvadeset puta više, odnosno tačno 953.531 evro. Predmeti koje je za života, uz dozu samoironije, nazivala svojim "drangulijama", pretvorili su se tako pred aukcijskim čekićem u male relikvije.

Interesovanje je bilo ogromno. Tokom petodnevne izložbe predmete je videlo oko 15.000 ljudi, dok se za aukciju prijavilo približno 3.000 ponuđača iz Francuske i inostranstva.

Najbolje su prolazile stvari koje su nosile lični pečat čuvene B.B. Dve obične ogrlice njenih pasa, s pločicom na kojoj su bili njeno ime i telefonski broj "Madraga", procenjene zajedno na svega 30 evra, kupac iz Rusije platila je čak 9.400. Tri plišane bebe foke, omiljene životinje Brižit Bardo, sa iste početne procene od 30 evra stigle su gotovo do 2.200.

Njen autoportret prodat je za 39.720 evra, a pisaća mašina "oliveti" na kojoj je pisala autobiografiju za 4.634. Dve gitare, procenjene na svega 300 do 500 evra, dostigle su 8.600 i 11.900 evra. Crtež poznatog umetnika Sempea otišao je za 25.156, dok je rekord postavila zlatna narukvica s privescima, prodata po ceni od 56.931 evro.

Novac će biti podeljen između Fondacije Brižit Bardo i njenog jedinog sina Nikole-Žaka Šarijea. Aukcija tako na simboličan način nastavlja ono što je glumica sama započela još 1987. godine, kada je prodala deo svojih najvrednijih stvari da bi finansirala osnivanje fondacije posvećene zaštiti životinja.

Ipak, prodaja nije prošla bez porodične bure. Bernar d'Ormal, poslednji suprug Brižit Bardo, dva dana pre aukcije nazvao je ovaj događaj "skandaloznim", tvrdeći da nije bio obavešten da će na doboš otići tako intimne stvari i da njegova supruga to ne bi odobrila. Fondacija mu je uzvratila da je odluka o prodaji jednoglasno izglasana još u junu i da je i sam za nju glasao, tada predsednik upravnog odbora.

D'Ormal, nekadašnji savetnik Žan-Mari le Pena, preuzeo je čelo Fondacije početkom februara, da bi obezbedio kontinuitet posle smrti Brižit Bardo 28. decembra 2025. Njegov privremeni mandat okončan je pre nekoliko dana, a ostao je član upravnog odbora. Za novog predsednika izabran je Maks Gvazini, nekadašnji čelnik medijske grupe NRJ i veliko ime francuskog ragbija. Kao dugogodišnji predsednik pariskog kluba "Stad Franse", klub je doveo do pet titula prvaka Francuske. Gvazini je, inače, još od 2020. bio administrator i generalni sekretar Fondacije.