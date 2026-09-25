ZA MIR I PROTIV NEKONTROLISANE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Poruke Makrona i pape iz Jelisejske palate

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav Četrnaesti i njegov domaćin francuski predsednik Emanuel Makron pozvali su juče iz Jelisejske palate na mir u svetu, ali su se usprotivili i nekontrolisanom razvoju veštačke inteligencije.

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– Pravda, mudrost i osećaj za ljudskost zahtevaju da se zaustavi trka u naoružanju. Sve više se širi pogrešno uverenje da posedovanje nuklearnog oružja predstavlja garanciju bezbednosti, što podstiče novu trku u naoružanju koju je teško kontrolisati – izjavio je Lav Četrnaesti, koji je pozvao lidere da ne ostanu ravnodušni prema ratu na Bliskom istoku.

Papa je takođe naglasio da je tokom vekova tehnološki razvoj doprineo značajnom poboljšanju životnih uslova čovečanstva, ali i naglasio da ne smemo "da izgubimo ljudskost usred raja mašina koje prodiru u našu svakodnevicu i uslovljavaju je."

Kritikovao je i surogat materinstvo, genetske manipulacije, kupovinu organa i programiranu smrt, što uključuje najnoviji francuski zakon o asistiranom kraju života, insistirajući na međusobnom poštovanju i zaštiti života svakog ljudskog bića.

Makron je istakao saglasnost Francuske s poglavarom Katoličke crkve da treba biti na strani mira, delotvornog multilateralizma, poštovanja međunarodnog prava i Povelje UN, podsetivši takođe da je mir podrazumeva pravdu, bezbednost, poštovanje ljudskih prava, suverenitet država i pravo naroda da sami odlučuju o svojoj sudbini.

– Veštačka inteligencija mora da bude sluga, a ne gospodar – takođe je poručio francuski predsednik, koji je dodao da francuska sekularnost ni na koji način ne predstavlja negiranje religije.