ZA MIR I PROTIV NEKONTROLISANE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Poruke Makrona i pape iz Jelisejske palate
Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav Četrnaesti i njegov domaćin francuski predsednik Emanuel Makron pozvali su juče iz Jelisejske palate na mir u svetu, ali su se usprotivili i nekontrolisanom razvoju veštačke inteligencije.
– Pravda, mudrost i osećaj za ljudskost zahtevaju da se zaustavi trka u naoružanju. Sve više se širi pogrešno uverenje da posedovanje nuklearnog oružja predstavlja garanciju bezbednosti, što podstiče novu trku u naoružanju koju je teško kontrolisati – izjavio je Lav Četrnaesti, koji je pozvao lidere da ne ostanu ravnodušni prema ratu na Bliskom istoku.
Papa je takođe naglasio da je tokom vekova tehnološki razvoj doprineo značajnom poboljšanju životnih uslova čovečanstva, ali i naglasio da ne smemo "da izgubimo ljudskost usred raja mašina koje prodiru u našu svakodnevicu i uslovljavaju je."
Kritikovao je i surogat materinstvo, genetske manipulacije, kupovinu organa i programiranu smrt, što uključuje najnoviji francuski zakon o asistiranom kraju života, insistirajući na međusobnom poštovanju i zaštiti života svakog ljudskog bića.
Makron je istakao saglasnost Francuske s poglavarom Katoličke crkve da treba biti na strani mira, delotvornog multilateralizma, poštovanja međunarodnog prava i Povelje UN, podsetivši takođe da je mir podrazumeva pravdu, bezbednost, poštovanje ljudskih prava, suverenitet država i pravo naroda da sami odlučuju o svojoj sudbini.
– Veštačka inteligencija mora da bude sluga, a ne gospodar – takođe je poručio francuski predsednik, koji je dodao da francuska sekularnost ni na koji način ne predstavlja negiranje religije.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSI MASOVNO IZAŠLI NA IZBORE: „Jedinstvena Rusija“ osvojila 349 od 450 mandata
25. 09. 2026. u 11:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)