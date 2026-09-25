Svet

KATOLICI POSTALI MANJINA: Papa u osteljivom trenutku posetio Francusku

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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PAPA Lav Četrnaesti stigao je u Francusku u trenutku kada katolicizam u zemlji prolazi kroz duboku transformaciju i kada su katolici postali manjina.

КАТОЛИЦИ ПОСТАЛИ МАЊИНА: Папа у остељивом тренутку посетио Француску

Foto: Printskrin

Danas se kao katolici izjašnjavaju 43 odsto odraslih Francuza, dok ih je 1985. bilo čak 83 odsto. Istovremeno, udeo onih koji kažu da ne pripadaju nijednoj religiji porastao je sa 13 na 37 odsto.

Još je izraženiji pad verske prakse. Na nedeljnu misu danas redovno odlazi manje od dva odsto odraslih, prema približno četvrtini početkom šezdesetih godina prošlog veka.

Ipak, poslednjih godina pojavio se i suprotan fenomen, naročito među mladima. Ove godine kršteno je 13.234 odraslih, čak 28 odsto više nego lane i više nego trostruko u odnosu na 2016.

U Francuskoj je tokom 2026. krštenje primilo više od 21.000 ljudi.

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