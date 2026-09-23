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SNEG ZAVEJAO KOMŠILUK: Prizori kao u sred zime, putari imaju pune ruke posla (VIDEO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 10:12

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NESTVARNI prizori stižu iz susedne Rumunije, gde se putari bore sa obilnim snežnim padavinama koje su zavejale Transfagarašan.

СНЕГ ЗАВЕЈАО КОМШИЛУК: Призори као у сред зиме, путари имају пуне руке посла (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Fejsubk/ DRDP Brașov

Situacija je najteža u planinskoj zoni u blizini jezera Balea. Ekipe za održavanje puteva angažovale su mehanizaciju i više od pet tona soli kako bi očistile kolovoz, iako uslovi za vožnju ostaju zimski.

Regionalna uprava za puteve i mostove Brašov (DRDP) saopštila je u sredu ujutru da je zbog obilnih snežnih padavina bilo neophodno angažovati mehanizaciju na Transfagarašanu.

- Jak sneg na Transfagarašanu! Angažovali smo dve mašine i više od 5 tona soli za čišćenje puta, ali uslovi za vožnju ostaju zimski, posebno u području kod jezera Balea - naveli su iz DRDP Brašov.

Putne službe savetuju vozačima koji planiraju putovanje Transfagarašanom da prethodno provere stanje na putu i ​​da ne kreću na put ukoliko nisu spremni za zimske uslove vožnje.

Prema navodima DRDP Brašov, sneg je u tom području padao i u utorak, mada tada nije bilo potrebe za angažovanjem mehanizacije.

(Telegraf.rs)

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