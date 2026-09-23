SNEG ZAVEJAO KOMŠILUK: Prizori kao u sred zime, putari imaju pune ruke posla (VIDEO)
NESTVARNI prizori stižu iz susedne Rumunije, gde se putari bore sa obilnim snežnim padavinama koje su zavejale Transfagarašan.
Situacija je najteža u planinskoj zoni u blizini jezera Balea. Ekipe za održavanje puteva angažovale su mehanizaciju i više od pet tona soli kako bi očistile kolovoz, iako uslovi za vožnju ostaju zimski.
Regionalna uprava za puteve i mostove Brašov (DRDP) saopštila je u sredu ujutru da je zbog obilnih snežnih padavina bilo neophodno angažovati mehanizaciju na Transfagarašanu.
- Jak sneg na Transfagarašanu! Angažovali smo dve mašine i više od 5 tona soli za čišćenje puta, ali uslovi za vožnju ostaju zimski, posebno u području kod jezera Balea - naveli su iz DRDP Brašov.
Putne službe savetuju vozačima koji planiraju putovanje Transfagarašanom da prethodno provere stanje na putu i da ne kreću na put ukoliko nisu spremni za zimske uslove vožnje.
Prema navodima DRDP Brašov, sneg je u tom području padao i u utorak, mada tada nije bilo potrebe za angažovanjem mehanizacije.
(Telegraf.rs)
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