Društvo

EVROPSKI CIKLON STIŽE U SRBIJU: Vremenska prognoza za četvrtak, 24. septembar

В.Н.

24. 09. 2026. u 07:00

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UJUTRU se u većem delu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, dok će na severozapadu biti male do umerene oblačnosti prema prognozi RHMZ.

ЕВРОПСКИ ЦИКЛОН СТИЖЕ У СРБИЈУ: Временска прогноза за четвртак, 24. септембар

Foto: N. Skenderija

Tokom popodneva sledi postepeno naoblačenje sa zapada u svim predelima. Uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu i uglavnom na severu Srbije.

Duvaće slab do umereni južni i jugoistočni vetar, dok će na severu Vojvodine biti severoistočni.

Malo svežiji vazduh na zapadu Srbije spustiće temperaturu za nekoliko stepeni, dok će na jugu i sutra biti veoma toplo.

Najniža temperatura kretaće se od 8 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 25 stepeni na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

U Beogradu će pre podne biti sunčano, popodne se očekuje naoblačenje, a uveče i slaba kiša.

Najviša dnevna temperatura iznosiće do 27 stepeni, što je za 5 stepeni manje nego prethodnog dana.

(RTS)

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