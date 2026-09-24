EVROPSKI CIKLON STIŽE U SRBIJU: Vremenska prognoza za četvrtak, 24. septembar
UJUTRU se u većem delu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, dok će na severozapadu biti male do umerene oblačnosti prema prognozi RHMZ.
Tokom popodneva sledi postepeno naoblačenje sa zapada u svim predelima. Uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu i uglavnom na severu Srbije.
Duvaće slab do umereni južni i jugoistočni vetar, dok će na severu Vojvodine biti severoistočni.
Malo svežiji vazduh na zapadu Srbije spustiće temperaturu za nekoliko stepeni, dok će na jugu i sutra biti veoma toplo.
Najniža temperatura kretaće se od 8 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 25 stepeni na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.
U Beogradu će pre podne biti sunčano, popodne se očekuje naoblačenje, a uveče i slaba kiša.
Najviša dnevna temperatura iznosiće do 27 stepeni, što je za 5 stepeni manje nego prethodnog dana.
(RTS)
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