Svet

BUNDESVER PRODUŽAVA MISIJU U TURSKOJ: Nemačka čuva NATO nebo zbog sukoba sa Iranom

Ј.О.С.

24. 09. 2026. u 05:00

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NEMAČKA je u sredu saopštila da će produžiti svoju misiju sa Patriot sistemima u Turskoj do aprila 2027. godine kako bi ojačala NATO protivvazdušnu odbranu usred aktuelnih tenzija između SAD i Irana u regionu.

БУНДЕСВЕР ПРОДУЖАВА МИСИЈУ У ТУРСКОЈ: Немачка чува НАТО небо због сукоба са Ираном

Profimedia

Nemačka delegacija pri NATO-u objavila je na društvenim mrežama da će jedinica nemačkog Bundesvera opremljena sistemima Patriot, koja je raspoređena u Malatiji u junu, ostati u misiji do aprila 2027. godine, uz oko 150 pripadnika nemačke vojske stacioniranih na toj lokaciji, prenosi Špigel. 

- Bundesver nastavlja da daje važan doprinos NATO protivvazdušnoj odbrani. Preuzimamo odgovornost i doprinosimo pravednoj raspodeli tereta duž svih krila Alijanse - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je potez jačanja NATO odbrane od balističkih projektila „bio odgovor na sukob u koji je umešan Iran“.

Jedinica je raspoređena u Tursku u junu i prvobitno je bilo planirano da ostane do septembra 2026. godine.

Nemački vojnici upravljaju ovim sistemom u okviru NATO integrisane mreže protivvazdušne i protivraketne odbrane na istoku Turske.

(Špigel)

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