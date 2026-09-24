BUNDESVER PRODUŽAVA MISIJU U TURSKOJ: Nemačka čuva NATO nebo zbog sukoba sa Iranom
NEMAČKA je u sredu saopštila da će produžiti svoju misiju sa Patriot sistemima u Turskoj do aprila 2027. godine kako bi ojačala NATO protivvazdušnu odbranu usred aktuelnih tenzija između SAD i Irana u regionu.
Nemačka delegacija pri NATO-u objavila je na društvenim mrežama da će jedinica nemačkog Bundesvera opremljena sistemima Patriot, koja je raspoređena u Malatiji u junu, ostati u misiji do aprila 2027. godine, uz oko 150 pripadnika nemačke vojske stacioniranih na toj lokaciji, prenosi Špigel.
- Bundesver nastavlja da daje važan doprinos NATO protivvazdušnoj odbrani. Preuzimamo odgovornost i doprinosimo pravednoj raspodeli tereta duž svih krila Alijanse - navodi se u saopštenju.
Dodaje se da je potez jačanja NATO odbrane od balističkih projektila „bio odgovor na sukob u koji je umešan Iran“.
Jedinica je raspoređena u Tursku u junu i prvobitno je bilo planirano da ostane do septembra 2026. godine.
Nemački vojnici upravljaju ovim sistemom u okviru NATO integrisane mreže protivvazdušne i protivraketne odbrane na istoku Turske.
(Špigel)
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