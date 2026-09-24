JUTRO HLADNO, DAN SUNČAN, A ONDA PREOKRET: Evo šta nas čeka u narednim danima
U SRBIJI će danas biti hladno i pretežno vedro, sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni.
Ujutro će biti hladno i pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti.
Krajem dana uslediće postepeno naoblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima doneti kišu i lokalne pljuskove. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, dok će uveče i tokom noći skrenuti na severozapadni.
Najniža temperatura biće od 4 stepena do 11 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti i nešto toplije vreme. Krajem dana očekuje se naoblačenje, a kasnije uveče i tokom noći kiša.
Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, tokom noći severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša oko 23 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u petak će biti hladnije.
Na severu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska posle podne, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno oblačno vreme sa češćom kišom.
Padavine će postepeno prestati tokom poslepodneva i večeri. U subotu će biti promenljivo oblačno i malo toplije, uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Od nedelje se očekuje pretežno sunčano vreme uz dalji porast temperature.
(Tanjug)
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