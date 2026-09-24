DANAS JE PRAZNIK OVIH SVETITELJA: NJihove mošti vekovima čuvaju priču o čudima i monaškom podvigu

SRPSKA pravoslavna crkva danas, 24. septembra, po novom kalendaru, odnosno 11. septembra po starom, proslavlja Prepodobne Sergija i Germana Valaamske. U kalendaru se pominje i jedan od najpoznatijih pravoslavnih duhovnika novijeg doba – Sveti Siluan Atonski. Danas nije crveno slovo, a post nije obavezan.

Foto: Deposit/ ponomus

Veliki praznik današnjeg dana posvećen je Prepodobnima Sergiju i Germanu Valaamskim, čudotvorcima i osnivačima čuvene Valaamske monaške tradicije.

Prema predanju, oni su došli na sever Rusije i na ostrvu Valaam, usred jezera, osnovali monašku zajednicu. Njihov život bio je posvećen molitvi, podvigu i širenju hrišćanstva u krajevima gde je vera tek puštala korene.

Foto: SPC

Posebno je zanimljivo što se danas ne obeležava samo njihov spomen već i prenos njihovih svetih moštiju nazad na Valaam.

Njihov tropar govori o odricanju od svetskog života i odlasku na Valaam, gde su, kako se navodi u crkvenim tekstovima, živeli „ravnoangelskim životom“.

Svetac koji je živeo u našem vremenu

Danas se posebno pominje i Prepodobni Siluan Atonski, jedan od najpoznatijih pravoslavnih monaha 20. veka.

Siluan je 1892. godine stigao na Svetu Goru, u ruski manastir Svetog Pantelejmona. Iako nije imao visoko svetovno obrazovanje, postao je poznat po dubokom molitvenom životu i duhovnim zapisima.

Foto: SPC

Poslednjih godina njegovog života uz njega je bio budući arhimandrit Sofronije Saharov, koji je sačuvao i sredio njegove zapise. Knjiga "Starac Siluan", objavljena u Parizu 1958. godine, kasnije je prevedena na više od 25 jezika.

Siluana je Vaseljenska patrijaršija zvanično pribrojala svetima 26. novembra 1987. godine.

Da li se danas posti?

Za 24. septembar u srpskom pravoslavnom kalendaru nije propisan post, a dan nije označen kao crveno slovo.

Nema posebnog narodnog običaja koji bi bio obavezan za ovaj dan. Vernici koji poštuju praznik mogu da odu u crkvu, zapale sveću, pomole se svetiteljima i obeleže dan u krugu porodice.

Posebno mesto ima molitva za pokajanje i oproštaj, što je razumljivo imajući u vidu žitije Svete Teodore.

Ko danas slavi imendan?

Prema pravoslavnom kalendaru, danas se posebno pominju imena Sergije, German i Siluan, a u kalendarima se navode i drugi svetitelji i mučenici koji se danas liturgijski proslavljaju.

Današnji dan tako spaja tri neobične priče – monaški podvig Sergija i Germana i duhovnu borbu Siluana Atonskog.

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