DANAS JE PRAZNIK OVIH SVETITELJA: NJihove mošti vekovima čuvaju priču o čudima i monaškom podvigu
SRPSKA pravoslavna crkva danas, 24. septembra, po novom kalendaru, odnosno 11. septembra po starom, proslavlja Prepodobne Sergija i Germana Valaamske. U kalendaru se pominje i jedan od najpoznatijih pravoslavnih duhovnika novijeg doba – Sveti Siluan Atonski. Danas nije crveno slovo, a post nije obavezan.
Veliki praznik današnjeg dana posvećen je Prepodobnima Sergiju i Germanu Valaamskim, čudotvorcima i osnivačima čuvene Valaamske monaške tradicije.
Prema predanju, oni su došli na sever Rusije i na ostrvu Valaam, usred jezera, osnovali monašku zajednicu. Njihov život bio je posvećen molitvi, podvigu i širenju hrišćanstva u krajevima gde je vera tek puštala korene.
Posebno je zanimljivo što se danas ne obeležava samo njihov spomen već i prenos njihovih svetih moštiju nazad na Valaam.
Njihov tropar govori o odricanju od svetskog života i odlasku na Valaam, gde su, kako se navodi u crkvenim tekstovima, živeli „ravnoangelskim životom“.
Svetac koji je živeo u našem vremenu
Danas se posebno pominje i Prepodobni Siluan Atonski, jedan od najpoznatijih pravoslavnih monaha 20. veka.
Siluan je 1892. godine stigao na Svetu Goru, u ruski manastir Svetog Pantelejmona. Iako nije imao visoko svetovno obrazovanje, postao je poznat po dubokom molitvenom životu i duhovnim zapisima.
Poslednjih godina njegovog života uz njega je bio budući arhimandrit Sofronije Saharov, koji je sačuvao i sredio njegove zapise. Knjiga "Starac Siluan", objavljena u Parizu 1958. godine, kasnije je prevedena na više od 25 jezika.
Siluana je Vaseljenska patrijaršija zvanično pribrojala svetima 26. novembra 1987. godine.
Da li se danas posti?
Za 24. septembar u srpskom pravoslavnom kalendaru nije propisan post, a dan nije označen kao crveno slovo.
Nema posebnog narodnog običaja koji bi bio obavezan za ovaj dan. Vernici koji poštuju praznik mogu da odu u crkvu, zapale sveću, pomole se svetiteljima i obeleže dan u krugu porodice.
Posebno mesto ima molitva za pokajanje i oproštaj, što je razumljivo imajući u vidu žitije Svete Teodore.
Ko danas slavi imendan?
Prema pravoslavnom kalendaru, danas se posebno pominju imena Sergije, German i Siluan, a u kalendarima se navode i drugi svetitelji i mučenici koji se danas liturgijski proslavljaju.
Današnji dan tako spaja tri neobične priče – monaški podvig Sergija i Germana i duhovnu borbu Siluana Atonskog.
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