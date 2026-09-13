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MUŠKARAC IZBODEN NASMRT U RADOVANCIMA: Policija na licu mesta

Ana Đokić

13. 09. 2026. u 12:38

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POŽEŠKO-slavonska policija potvrdila je da je u nedelju ujutro primljena dojava o pronalasku mrtvog tela u mestu Radovanci, kod Kutjeva.

МУШКАРАЦ ИЗБОДЕН НАСМРТ У РАДОВАНЦИМА: Полиција на лицу места

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

- U nedelju 13. septembra 2026. oko 9,53 sati Operativno-komunikacijski centar PU požeško-slavonske je primio dojavu da je u mestu Radovanci pronađeno mrtvo telo muške osobe - rekli su iz policije, prenosi portal 24.sata.hr.

Dodaju kako je osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem pod nadzorom policije.

Prema nezvaničnim informacijama reč je o nasilnoj smrti. Muškarac je ubijen oštrim predmetom, naverovatnije nožem.

- Sledi uviđaj i dalje kriminalističko istraživanje - zaključuju iz policije.

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