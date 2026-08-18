OLUJA NAPRAVILA HAOS: Vetar čupao drveće, čamac sa petoro ljudi se nasukao na jezeru (FOTO)

ČAMAC sa pet osoba nasukao se na Bledskom jezeru zbog oluje, saopštila je danas Uprava za zaštitu i spasavanje Slovenije.

Foto: Unsplash/Mattia Avanzi

Bledski vatrogasci i ronioci uspeli su da izvuku čamac, a svi putnici su se iskrcali nepovređeni, preneo je portal RTV SLO.

Spasioci Gorske službe spasavanja Bohinj pomogli su i grupi planinara koji su zbog nevremena ostali zarobljeni na Konjskoj planini. Telefonom su ih uputili ka Vodnikovom domu na Velom polju, gde su potom prenoćili.

Najviše kiše palo je u Gorenjskoj, uglavnom između 15 i 40 milimetara, lokalno i više, rekao je dežurni meteorolog Urban Žagar za TV Slovenija. Pljuskovi i oluje bili su lokalnog karaktera, a na pojedinim mestima praćeni jačim severnim i severozapadnim vetrom.

Na aerodromu Brnik zabeleženi su udari vetra do 76 kilometara na sat, a u Ljubljani do 72 kilometra na sat.

Vetar je na više mesta obarao drveće, a u Radovljici i Kranju oborio je i električne stubove. Vatrogasci su uklanjali drveće i druge prepreke sa puteva u više delova zemlje, dok je u Vodicama vetar oštetio vrata dnevnog boravka.

Tokom večeri oluja se pomerila ka istočnom delu Slovenije, gde je bila slabija. Jača oluja razvila se iznad Krškog polja, ali nije izazvala veće probleme.

Prema prognozi, sutra će ponovo biti sunčano, uz temperaturu oko i nekoliko stepeni iznad 30 stepeni Celzijusa. Od četvrtka se očekuje promenljivo vreme.

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