Svet

RUMUNSKA CRKVA POLAŽE PRAVO I NA ZGRADU VLADE Mitropolit Antonije o imovinskom sporu u Moldaviji: Ako bismo je preuzeli to bi bila najbolje

В.Н.

18. 08. 2026. u 14:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BESARABIJSKA mitropolija Rumunske pravoslavne crkve saopštila je da polaže pravo na zgradu Vlade Moldavije, pošto se na tom mestu nekada nalazio mitropolitski dvor koji je pripadao Rumunskoj crkvi.

РУМУНСКА ЦРКВА ПОЛАЖЕ ПРАВО И НА ЗГРАДУ ВЛАДЕ Митрополит Антоније о имовинском спору у Молдавији: Ако бисмо је преузели то би била најбоље

Foto: Philippe Lissac / Godong / Universal images group / Profimedia

Mitropolit besarabijski Antonije u šali je rekao da bi, ukoliko bi Crkvi zgrada bila vraćena, mogla da je iznajmljuje moldavskim vlastima.

„Ako bismo preuzeli zgradu Vlade, to bi bila najbolja varijanta — davali bismo je u zakup“, rekao je on.

Pored zgrade Vlade, Besarabijska mitropolija polaže pravo na oko 30 nekretnina na teritoriji Moldavije, koje smatra svojom istorijskom imovinom.

Prema rečima mitropolita Antonija, u slučajevima u kojima vraćanje nekretnina nije moguće, Crkva namerava da traži novčanu nadoknadu.

„Jasno je da nam neće sve vratiti, ali neka vrate bar jednu. A za ostalo ćemo videti kako da dobijemo. U najmanju ruku, mislim da zaslužujemo nadoknadu“, rekao je mitropolit.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica