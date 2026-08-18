Fudbal

OGLASILI SE IZ CRVENE ZVEZDE! Šampion Srbije spremio iznenađenje za navijače pred Plzenj

М.П.

18. 08. 2026. u 13:00

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Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u četvrtak, 20. avgusta od 18.30 časova uoči meča plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, koji će fudbaleri Zvezde odigrati protiv Viktorije Plzenj, biti organizovan poseban program za najmlađe navijače "crveno-belih".

ОГЛАСИЛИ СЕ ИЗ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ! Шампион Србије спремио изненађење за навијаче пред Плзењ

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

"Na zapadnoj strani stadiona mališane očekuje fan zona, u kojoj će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa igračima i animatorima, učestvuju u raznim igricama u sportskom duhu, kao i da iscrtaju lice u bojama omiljenog kluba. Sve će biti upotpunjeno dobro poznatom zvezdaškom muzikom i sjajnom atmosferom", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

"Takođe, pozivamo decu da u fan zonu donesu crteže na temu 'Utakmica protiv Viktorije Plzenj'. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će na poluvremenu izaći na glavni teren, dobiti priliku da šutiraju na mali gol i osvoje vredne nagrade", saopšteno je iz Crvene zvezde.

Utakmica između Crvene zvezde i Viktorije biće odigrana u četvrtak od 20 časova.

"Za učešće je potrebno da na poleđini crteža napišete ime i prezime deteta, kao i kontakt telefon roditelja ili staratelja. Odabrani učesnici biće kontaktirani na početku utakmice. Crvena zvezda i u sezoni 2026/27. nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima i potvrđuje da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje", naveli su "crveno-beli".

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