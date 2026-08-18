OGLASILI SE IZ CRVENE ZVEZDE! Šampion Srbije spremio iznenađenje za navijače pred Plzenj
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u četvrtak, 20. avgusta od 18.30 časova uoči meča plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, koji će fudbaleri Zvezde odigrati protiv Viktorije Plzenj, biti organizovan poseban program za najmlađe navijače "crveno-belih".
"Na zapadnoj strani stadiona mališane očekuje fan zona, u kojoj će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa igračima i animatorima, učestvuju u raznim igricama u sportskom duhu, kao i da iscrtaju lice u bojama omiljenog kluba. Sve će biti upotpunjeno dobro poznatom zvezdaškom muzikom i sjajnom atmosferom", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.
"Takođe, pozivamo decu da u fan zonu donesu crteže na temu 'Utakmica protiv Viktorije Plzenj'. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će na poluvremenu izaći na glavni teren, dobiti priliku da šutiraju na mali gol i osvoje vredne nagrade", saopšteno je iz Crvene zvezde.
Utakmica između Crvene zvezde i Viktorije biće odigrana u četvrtak od 20 časova.
"Za učešće je potrebno da na poleđini crteža napišete ime i prezime deteta, kao i kontakt telefon roditelja ili staratelja. Odabrani učesnici biće kontaktirani na početku utakmice. Crvena zvezda i u sezoni 2026/27. nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima i potvrđuje da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje", naveli su "crveno-beli".
Preporučujemo
KAKAV TRANSFER! Crno-beli dres zamenio za milione!
17. 08. 2026. u 23:00
PREOKRETOM DO POBEDE! Grkinja pala posle drame!
17. 08. 2026. u 22:26
POZNAT SPISAK SRBIJE: Janić odredio igrače za Mediteranske igre!
17. 08. 2026. u 22:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)