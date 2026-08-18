NESVAKIDAŠNJA POJAVA U HRVATSKOJ: Neobičan snimak kruži društvenim mrežama (VIDEO)

ISPRED Gradine na Korčuli danas je snimljena pijavica nad morskom površinom.

Foto: Printskrin/Jutjub Šorts/dalmacijadanas2235

Na snimku koji je objavio portal Dalmacija vidi se karakterističan vrtlog koji se iz oblaka spušta prema moru.

Pijavice nad morem nisu retkost na Jadranu, posebno kada su vremenski uslovi nestabilni.

Nastaju ispod razvijenih oblaka stvaranjem snažnog vrtložnog stuba vazduha, a zbog podizanja kapljica i kondenzacije mogu se jasno videti izdaleka.

Današnji prizor ispred Gradine privukao je pažnju zbog jasno izraženog vrtloga nad morem, a snimka pokazuje kako je izgledala ova meteorološka pojava, piše Dalmacija danas.

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