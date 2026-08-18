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NESVAKIDAŠNJA POJAVA U HRVATSKOJ: Neobičan snimak kruži društvenim mrežama (VIDEO)

Танјуг

18. 08. 2026. u 14:20

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ISPRED Gradine na Korčuli danas je snimljena pijavica nad morskom površinom.

НЕСВАКИДАШЊА ПОЈАВА У ХРВАТСКОЈ: Необичан снимак кружи друштвеним мрежама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub Šorts/dalmacijadanas2235

Na snimku koji je objavio portal Dalmacija vidi se karakterističan vrtlog koji se iz oblaka spušta prema moru. 

Pijavice nad morem nisu retkost na Jadranu, posebno kada su vremenski uslovi nestabilni.

Nastaju ispod razvijenih oblaka stvaranjem snažnog vrtložnog stuba vazduha, a zbog podizanja kapljica i kondenzacije mogu se jasno videti izdaleka.

Današnji prizor ispred Gradine privukao je pažnju zbog jasno izraženog vrtloga nad morem, a snimka pokazuje kako je izgledala ova meteorološka pojava, piše Dalmacija danas.

BONUS VIDEO: Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca

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LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

18. 08. 2026. u 14:15 >> 14:15

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SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

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