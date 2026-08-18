NESVAKIDAŠNJA POJAVA U HRVATSKOJ: Neobičan snimak kruži društvenim mrežama (VIDEO)
ISPRED Gradine na Korčuli danas je snimljena pijavica nad morskom površinom.
Na snimku koji je objavio portal Dalmacija vidi se karakterističan vrtlog koji se iz oblaka spušta prema moru.
Pijavice nad morem nisu retkost na Jadranu, posebno kada su vremenski uslovi nestabilni.
Nastaju ispod razvijenih oblaka stvaranjem snažnog vrtložnog stuba vazduha, a zbog podizanja kapljica i kondenzacije mogu se jasno videti izdaleka.
Današnji prizor ispred Gradine privukao je pažnju zbog jasno izraženog vrtloga nad morem, a snimka pokazuje kako je izgledala ova meteorološka pojava, piše Dalmacija danas.
BONUS VIDEO: Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca
Preporučujemo
RASTU TENZIJE U HRVATSKOJ: Milanović traži vanredno zasedanje Hrvatskog sabora
18. 08. 2026. u 13:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)