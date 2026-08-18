PERFIDNA IGRA: Poslednji pokušaji Žakline Tatalović da je vrate na tzv. studentsku listu

ŽAKLINA Tatalović na sve načine pokušava da se vrati na tzv. studentsku listu bez studenata, a nakon što je raskrinkana laž da joj je deda akademik.

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Naime, ona sada odbija da radi u redakciji televizije N1, dok se na mrežama pravi kampanja da joj ne daju da radi. Na taj način Tatalović pokušava da uskoči u poslednji voz za blokadersko-studentsku listu.

Dakle, apsolutno je netačno da joj uredništvo N1 brani da radi već ona sama odbija. Istina je da je bila "skinuta" sa televizije na dan ili dva i to sa izveštavanja iz Skupštine, jer je napravila namernu grešku u prilogu o opoziciji. Međutim, iako se žallila na cenzuru, ubrzo je vraćena.

Kada, ta laž nije prišla, ona sada samostalno ne želi da radi, pa se na mrežama javlja narativ da joj je zabranjeno, što je apsolutna neistina.