SMANJENA DIREKTNA ULAGANJA U SAD: Nemačke milijarde pobegle iz Amerike - Pukle investicije!

NEMAČKE kompanije su u prvoj polovini 2026. godine drastično smanjile direktna ulaganja u Sjedinjene Američke Države, na najniži nivo za tri godine.

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Prema analizi Nemačkog ekonomskog instituta, zasnovanoj na podacima Bundesbanke, nemačke direktne investicije u Sjedinjene Američke Države pale su za gotovo dve trećine u odnosu na isti period lane, na 4,3 milijarde evra, prenosi Rojters.

Ako podatke uporedimo sa prvom polovinom 2024. godine, pad iznosi gotovo 80 odsto, dodaje se u izveštaju.

Trend nižih ulaganja traje od početka drugog Trampovog mandata u januaru 2025. godine, dodaje britanska agencija.

Američka administracija je od tada uvela ili najavila carine za veliki broj trgovinskih partnera, povećavajući neizvesnost za evropske kompanije koje posluju na američkom tržištu.

Kako napominje agencija, Sjedinjene Američke Države i dalje ostaju atraktivna destinacija za nemačke firme, ali kompanije su zabrinute zbog trgovinskih tenzija sa obe strane Atlantika i ne žele da se izlažu dodatnom riziku.

(Alo)